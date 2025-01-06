Ebeveynlerin derdine derman: Uygulama ile kontrol edilebiliyor, bebekleri kendi kendine uyutuyor
Dünyanın en büyük teknoloji Fuarı CES 2025 kapsamında Elvie isimli firma, ebeveynlerin derdine derman olacak akıllı beşiklerini tanıttı.
Dünyanın en büyük teknoloji fuarı CES 2025’in ilk gösterimi başladı. Dev firmaların boy gösterdiği etkinlikte yeni televizyonlar, yapay zekalar, bilgisayarlar ve akla gelebilecek pek çok ürün sergileniyor.
CES 2025’te dikkat çeken ürünlerden biri ise akıllı beşik oldu. Ebeveynler yıllardır çocukları uyutup sallamaktan dert yanarken, Elvie isimli firma dikkat çeken teknolojiye sahip akıllı beşiği ile sahnede boy gösterdi.
AKILLI BEŞİK KUMANDA İLE YÖNETİLEBİLİYOR
Kadın girişimciler tarafından kurulan donanım girişimi Elvie, bir beşik haline dönüşebilen, aynı zamanda uygulama ile kontrol edilebilen yeni bir akıllı bouncer’ı tanıttı. Üstelik bu dönüşüm, bebek içindeyken gerçekleşiyor.
Pazartesi günü CES 2025’te duyurulan Elvie Rise sayesinde ebeveynler ve bakıcılar, bebeklerini rahatlama, uyku ve oyun ürünleri arasında taşımak zorunda kalmıyor.
Daha önce bağlı süt pompaları ve akıllı pelvik taban egzersiz cihazları gibi femtech ürünleriyle tanınan Elvie, bu yeni ürünüyle uyku kategorisine de adım atmış oldu.