Ebeveynlerin derdine derman: Uygulama ile kontrol edilebiliyor, bebekleri kendi kendine uyutuyor



Pazartesi günü CES 2025’te duyurulan Elvie Rise sayesinde ebeveynler ve bakıcılar, bebeklerini rahatlama, uyku ve oyun ürünleri arasında taşımak zorunda kalmıyor.



Daha önce bağlı süt pompaları ve akıllı pelvik taban egzersiz cihazları gibi femtech ürünleriyle tanınan Elvie, bu yeni ürünüyle uyku kategorisine de adım atmış oldu.