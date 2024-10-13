Elektrikli Araç Şarj Maliyetleri Açıklandı ; Türkiye Sıralamada Norveç’ten İyi – İşte Tam Liste…
Son yıllarda popüler olan * elektrikli otomobiller * bakım ve yakıt masraflarıyla gündemde. Peki elektrikli otomobili şarj etmek ne kadara mal oluyor?
Elektrikli otomobiller kısa bir süre önce hayatımıza girdi. Tesla ile başlayan ve ülkemizde Togg ile devam eden elektrikli araç furyası yakıt ve bakım masraflarını da düşündürüyor.
cnbce.com’da yer alan haberde elektrikli araçların yakıt masrafları ülkelere göre sıralandı. En uygun fiyatlamayla listeyi İzlanda çekerken Norveç şaşırtıcı derecede sonuncu oldu. Peki Türkiye kaçıncı sırada?
AVRUPA’DA MALİYETLER YÜZDE 25 DAHA YÜKSEK
Avrupa Alternatif Yakıtlar Gözlemevi'nin (EAFO) verilerine göre Norveç'te bir elektrikli aracı şarj etmek Avrupa ortalamasından yüzde 25 daha pahalı.
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Genel olarak yenilenebilir enerji payı yüksek olan ülkelerde fiyatlar daha düşük, Almanya gibi enerji ithalatı pahalı olan ülkelerde ise fiyatlar daha yüksek.
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