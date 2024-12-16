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  4. Elektronik aletler bozulabilir, uçuşlar etkilenebilir: Bilim insanlarından ‘Güneş patlaması’ uyarısı

Elektronik aletler bozulabilir, uçuşlar etkilenebilir: Bilim insanlarından ‘Güneş patlaması’ uyarısı

Güneş Patlaması her yıl gerçekleşen olaylardan biri. Dünya’ya pek çok etkisi bulunurken, elektronik cihazlar üzerinde de etkiler yaratabiliyor. Bilim insanları ‘her an patlayabilir’ diyerek Güneş patlamasına ilişkin yeni uyarıda bulundu.

Elektronik aletler bozulabilir, uçuşlar etkilenebilir: Bilim insanlarından ‘Güneş patlaması’ uyarısı - Sayfa 1

Güneş Patlaması birkaç yılda bir gerçekleşen nadir olaylar arasında. Dünya’ya pek çok etkisi bulunurken, elektronik cihazlar üzerinde de etkiler yaratabiliyor. Bilim insanları ‘her an patlayabilir’ diyerek Güneş patlamasına ilişkin yeni uyarıda bulundu.

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Elektronik aletler bozulabilir, uçuşlar etkilenebilir: Bilim insanlarından ‘Güneş patlaması’ uyarısı - Sayfa 2

Dünya’da her ay birbirinden farklı olaylar gerçekleşirken, bu ve benzeri olaylar diğer gezegenlerde de yaşanabiliyor. Ucu bucağı bilinmeyen ve içerisinde çok sayıda galaksi bulunduran uzay, her yıl çeşitli olaylara ev sahipliği yapıyor. 

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Elektronik aletler bozulabilir, uçuşlar etkilenebilir: Bilim insanlarından ‘Güneş patlaması’ uyarısı - Sayfa 3

Bunun yanı sıra Güneş patlamaları da alışageldiğimiz bir durum. Nitekim her yıl en az bir kez patlama gerçekleşen Güneş’te, her bir patlama daha yaşanabilir. Öyle ki bilim insanları yeni uyarıda bulunarak güneş patlamasının her an gerçekleşebileceğini duyurdu.

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Elektronik aletler bozulabilir, uçuşlar etkilenebilir: Bilim insanlarından ‘Güneş patlaması’ uyarısı - Sayfa 4

Almanya'daki Max Planck Enstitüsü liderliğinde gerçekleştirilen uluslararası bir çalışmaya göre, bu devasa enerji patlamaları, daha önce düşünülenden çok daha yaygın. Araştırmacılar, NASA'nın Kepler teleskopundan elde edilen verilerle, Güneş benzeri yıldızların yaşam döngüleri boyunca ne kadar sık süper patlama yaydığını analiz etti.

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