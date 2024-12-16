Elektronik aletler bozulabilir, uçuşlar etkilenebilir: Bilim insanlarından ‘Güneş patlaması’ uyarısı
Güneş Patlaması her yıl gerçekleşen olaylardan biri. Dünya’ya pek çok etkisi bulunurken, elektronik cihazlar üzerinde de etkiler yaratabiliyor. Bilim insanları ‘her an patlayabilir’ diyerek Güneş patlamasına ilişkin yeni uyarıda bulundu.
Güneş Patlaması birkaç yılda bir gerçekleşen nadir olaylar arasında. Dünya’ya pek çok etkisi bulunurken, elektronik cihazlar üzerinde de etkiler yaratabiliyor. Bilim insanları ‘her an patlayabilir’ diyerek Güneş patlamasına ilişkin yeni uyarıda bulundu.
Dünya’da her ay birbirinden farklı olaylar gerçekleşirken, bu ve benzeri olaylar diğer gezegenlerde de yaşanabiliyor. Ucu bucağı bilinmeyen ve içerisinde çok sayıda galaksi bulunduran uzay, her yıl çeşitli olaylara ev sahipliği yapıyor.
Bunun yanı sıra Güneş patlamaları da alışageldiğimiz bir durum. Nitekim her yıl en az bir kez patlama gerçekleşen Güneş’te, her bir patlama daha yaşanabilir. Öyle ki bilim insanları yeni uyarıda bulunarak güneş patlamasının her an gerçekleşebileceğini duyurdu.
Almanya'daki Max Planck Enstitüsü liderliğinde gerçekleştirilen uluslararası bir çalışmaya göre, bu devasa enerji patlamaları, daha önce düşünülenden çok daha yaygın. Araştırmacılar, NASA'nın Kepler teleskopundan elde edilen verilerle, Güneş benzeri yıldızların yaşam döngüleri boyunca ne kadar sık süper patlama yaydığını analiz etti.