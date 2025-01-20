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  4. Elon Musk krizi fırsata çevirdi: X, TikTok boşluğunu dolduracak yeni özelliğe kavuştu

Elon Musk krizi fırsata çevirdi: X, TikTok boşluğunu dolduracak yeni özelliğe kavuştu

TikTok, ABD’de geçici bir süre yasaklanırken, krizi fırsata çeviren X, TikTok boşluğunu dolduracak yeni bir özelliği kullanıcılara sundu.

Elon Musk krizi fırsata çevirdi: X, TikTok boşluğunu dolduracak yeni özelliğe kavuştu - Sayfa 1

Tüm dünyanın aylardır konuştuğu TikTok yasağı, ABD’de resmen onaylandı, hatta yasa tasarısının onaylanmasıyla birlikte ülkede tamamen yasaklandı.

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Elon Musk krizi fırsata çevirdi: X, TikTok boşluğunu dolduracak yeni özelliğe kavuştu - Sayfa 2

Ancak yeni Başkan Donald Trump’ın devreye girmesiyle Çinli platforma getirilen yasak, sadece birkaç saat sonra kaldırıldı ve tüm ülkede aktif oldu. 

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Elon Musk krizi fırsata çevirdi: X, TikTok boşluğunu dolduracak yeni özelliğe kavuştu - Sayfa 3

Tam da yasağın başladığı anda Instagram ve X, kullanıcılar için TikTok boşluğunu dolduracak yeni özellikler duyurdu. Örneğin Meta bünyesindeki Instagram, TikTok’un video düzenleme uygulaması Capcut’a alterlatif olarak Edits uygulamasını duyurdu.

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Elon Musk krizi fırsata çevirdi: X, TikTok boşluğunu dolduracak yeni özelliğe kavuştu - Sayfa 4

Elon Musk’ın şirketi X ise, ana sayfanın en alt kısmına yerleştirilen yeni video oynatma butonu ile TikTok boşluğunu kapatmak için yeni bir adım attı. Ancak özellik şimdilik sadece ABD’li vatandaşlara özel olarak çıkış yaptı.

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