Elon Musk krizi fırsata çevirdi: X, TikTok boşluğunu dolduracak yeni özelliğe kavuştu
TikTok, ABD’de geçici bir süre yasaklanırken, krizi fırsata çeviren X, TikTok boşluğunu dolduracak yeni bir özelliği kullanıcılara sundu.
Tüm dünyanın aylardır konuştuğu TikTok yasağı, ABD’de resmen onaylandı, hatta yasa tasarısının onaylanmasıyla birlikte ülkede tamamen yasaklandı.
Ancak yeni Başkan Donald Trump’ın devreye girmesiyle Çinli platforma getirilen yasak, sadece birkaç saat sonra kaldırıldı ve tüm ülkede aktif oldu.
Tam da yasağın başladığı anda Instagram ve X, kullanıcılar için TikTok boşluğunu dolduracak yeni özellikler duyurdu. Örneğin Meta bünyesindeki Instagram, TikTok’un video düzenleme uygulaması Capcut’a alterlatif olarak Edits uygulamasını duyurdu.