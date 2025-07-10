Elon Musk küfürbaz Grok’un yeni versiyonunu resmen duyurdu! Dünyanın en güçlü yapay zekası.
Tesla ve SpaceX CEO’su Elon Musk, yapay zeka şirketi xAI tarafından geliştirilen yeni Grok 4 modelini tanıttı. Küfür ve hakaretleri ile gündeme gelen Grok, yeni sürümünde doktora seviyelerini aşan yetenekler kazandı.
Yapay zekanın gelişimi devam ederken teknoloji devleri milyonlarca dolar yatırım yaptığı bu alanda çalışmalarını sürdürüyor. Başta ChatGPT’nin geliştiricisi OpenAI olmak üzere, Google, xAI ve Microsoft gibi birçok şirket mevcut modellerine daha fazla yetenekler ekleyerek geliştiriyor.
Elon Musk’ın yapay zeka şirketi xAI, bu yıl içinde Grok modelini X platformuna entegre etti. Kullanıcıların çeşitli konularda yardım alıp teyitler için kullandığı Grok modeli, son güncellemesiyle adeta küfürbaz birine dönüştü.
Tüm dünya Grok’un küfür ve hakaret söylemlerini şaşkınlıkla izlerken, xAI yetkilileri harekete geçerek modelin sözlü olarak yanıt verme özelliğini durdurdu.