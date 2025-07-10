Elon Musk küfürbaz Grok’un yeni versiyonunu resmen duyurdu! Dünyanın en güçlü yapay zekası.

Yapay zekanın gelişimi devam ederken teknoloji devleri milyonlarca dolar yatırım yaptığı bu alanda çalışmalarını sürdürüyor. Başta ChatGPT’nin geliştiricisi OpenAI olmak üzere, Google, xAI ve Microsoft gibi birçok şirket mevcut modellerine daha fazla yetenekler ekleyerek geliştiriyor.