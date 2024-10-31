Elon Musk’ın X’i ABD seçimlerinde şimdiden Cumhuriyetçilerin yanında: Tarafsızlık yalan mı?
ABD seçimleri yaklaşırken dünyada gerilim şimdiden artmaya başladı. Biden, Trump ve Kamala Harris’in kıyasıya yarışında ipler gerilirken, sosyal medya platformu X’te yapılan gizli destek kampanyası şimdiden tepki üstüne tepki aldı.
31 Ekim, Ekonomim- ABD seçimleri yaklaşırken Donald Trump ve Kamala Harris seçim sürecinde son kozlarını oynuyor. Dev seçimde iki tarafın da çok farklı destekçileri var.
Bazı ünlü isimler Donald Trump’a destek verdiğini açıklarken, bazısı ise Kamala Harris’i destekleyeceğini açıkladı. Dünyanın en çok konuştuğu isimlerden biri olan Elon Musk ise birkaç ay önce Donald Trump’a desteğini açıkladı.
Ancak Musk, diğer destekçilerden çok daha farklı bir yol izledi. Zira ünlü milyarder, 118 milyon dolar bağış yaptı ve her gün kararsız bir seçmen için 1 milyon dolar ödül vereceğini açıkladı. Şüphesiz bu destek, Trump’ın adaylık sürecindeki en büyük atılımlarından biri olabilir.