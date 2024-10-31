Elon Musk’ın X’i ABD seçimlerinde şimdiden Cumhuriyetçilerin yanında: Tarafsızlık yalan mı?

Ancak Musk, diğer destekçilerden çok daha farklı bir yol izledi. Zira ünlü milyarder, 118 milyon dolar bağış yaptı ve her gün kararsız bir seçmen için 1 milyon dolar ödül vereceğini açıkladı. Şüphesiz bu destek, Trump’ın adaylık sürecindeki en büyük atılımlarından biri olabilir.