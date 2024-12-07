  1. Ekonomim
  2. Foto Galeri
  3. Teknoloji
  4. Elon Musk’tan X kullanıcılarına jest: 130 TL'lik özellik artık bedava! Ama sınırlama var.

Elon Musk’tan X kullanıcılarına jest: 130 TL'lik özellik artık bedava! Ama sınırlama var.

Elon Musk, X Premium abonelerine sunduğu ücretli bir özelliği artık herkes için bedava hale getirdiklerini duyurdu. X’teki bu özelliği kullanırken önemli bir sınırlaması da dikkat çekiyor.

Elon Musk’tan X kullanıcılarına jest: 130 TL'lik özellik artık bedava! Ama sınırlama var. - Sayfa 1

Sadece bunlarla da sınırlı kalmadı. X, aynı zamanda canlı sohbet odaları, iş başvuruları ve yapay zeka desteğine de kavuştu.

1 | 8
Elon Musk’tan X kullanıcılarına jest: 130 TL'lik özellik artık bedava! Ama sınırlama var. - Sayfa 2

Popüler sosyal medya platformu Twitter, ünlü milyarder Elon Musk tarafından satın alındıktan sonra çok sayıda değişikliğe uğradı. Öyle ki Musk, Twitter’ın adını X olarak değişerek en büyük değişikliği yapmıştı.

2 | 8
Elon Musk’tan X kullanıcılarına jest: 130 TL'lik özellik artık bedava! Ama sınırlama var. - Sayfa 3

Gelir artışı için ücretli abonelik sistemi getiren Musk, X’teki bazı özellikleri bu abonelere özel yaptı.  X tarafından geliştirilen X-Grok’ta sadece ücretli aboneler tarafından kullanılabiliyordu.

3 | 8
Elon Musk’tan X kullanıcılarına jest: 130 TL'lik özellik artık bedava! Ama sınırlama var. - Sayfa 4

Ancak Elon Musk, herkesin faydalanabilmesi için kendi markasına ait Grok yapay zeka modelini tüm X kullanıcıları için ücretsiz yaptı.

4 | 8