Elon Musk’tan X kullanıcılarına jest: 130 TL'lik özellik artık bedava! Ama sınırlama var.
Elon Musk, X Premium abonelerine sunduğu ücretli bir özelliği artık herkes için bedava hale getirdiklerini duyurdu. X’teki bu özelliği kullanırken önemli bir sınırlaması da dikkat çekiyor.
Sadece bunlarla da sınırlı kalmadı. X, aynı zamanda canlı sohbet odaları, iş başvuruları ve yapay zeka desteğine de kavuştu.
Popüler sosyal medya platformu Twitter, ünlü milyarder Elon Musk tarafından satın alındıktan sonra çok sayıda değişikliğe uğradı. Öyle ki Musk, Twitter’ın adını X olarak değişerek en büyük değişikliği yapmıştı.
Gelir artışı için ücretli abonelik sistemi getiren Musk, X’teki bazı özellikleri bu abonelere özel yaptı. X tarafından geliştirilen X-Grok’ta sadece ücretli aboneler tarafından kullanılabiliyordu.