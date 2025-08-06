En güçlü 10 akıllı telefon belli oldu: Temmuz ayı şampiyonu bakın hangi En model. İlk sırada sürpriz

Ağustos ayına giriş yaparken akıllı telefonların performanslarını karşılaştıran AnTuTu ekibi, Temmuz ayı itibariyle en güçlü 10 akıllı telefonu açıkladı. iPhone’ları ayrı bir masada kıyaslayan AnTuTu ekibi, temmuz ayında sadece Android telefonların performansını karşılaştırdı. Söz konusu listedeki modellerin çoğu ise Çinli markalara ait telefonlar.