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  4. En güçlü 10 akıllı telefon belli oldu: Temmuz ayı şampiyonu bakın hangi En model. İlk sırada sürpriz

En güçlü 10 akıllı telefon belli oldu: Temmuz ayı şampiyonu bakın hangi En model. İlk sırada sürpriz

Telefonların performans karşılaştırmalarını yaparak her ay düzenli olarak liste hazırlayan AnTuTu, Temmuz ayında en güçlü 10 akıllı telefonu açıkladı.

En güçlü 10 akıllı telefon belli oldu: Temmuz ayı şampiyonu bakın hangi En model. İlk sırada sürpriz - Sayfa 1

Mobil pazarda 2025 yılı oldukça durgun geçiyor. İnovatif modeller bu yıl piyasaya çıkamazken, markalar amiral gemisi telefonlarıyla rekabet etmeye devam ediyor. Apple, önümüzdeki ay iPhone 17 serisini tanıtarak sektöre yön verecek bir lansmana hazırlanıyor.

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En güçlü 10 akıllı telefon belli oldu: Temmuz ayı şampiyonu bakın hangi En model. İlk sırada sürpriz - Sayfa 2

Öte yandan Samsung ise, geçtiğimiz aylarda yeni katlanabilir telefonları Galaxy Z Flip 7 ve Fold 7 modellerini tanıttı.

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En güçlü 10 akıllı telefon belli oldu: Temmuz ayı şampiyonu bakın hangi En model. İlk sırada sürpriz - Sayfa 3

Ağustos ayına giriş yaparken akıllı telefonların performanslarını karşılaştıran AnTuTu ekibi, Temmuz ayı itibariyle en güçlü 10 akıllı telefonu açıkladı. iPhone’ları ayrı bir masada kıyaslayan AnTuTu ekibi, temmuz ayında sadece Android telefonların performansını karşılaştırdı. Söz konusu listedeki modellerin çoğu ise Çinli markalara ait telefonlar.

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En güçlü 10 akıllı telefon belli oldu: Temmuz ayı şampiyonu bakın hangi En model. İlk sırada sürpriz - Sayfa 4

Zira Samsung gibi iddialı marka, AnTuTu’nun en güçlü telefonları arasında yer almadı. Ancak Türkiye’de de satış yapan bazı Çinli markalar, performans testlerinde güçlerini göstermeyi başardı.

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