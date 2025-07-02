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  4. En güçlü 10 Android telefon belli oldu. Ne Samsung ne Xiaomi. Bakın ilk sırada hangi model var

En güçlü 10 Android telefon belli oldu. Ne Samsung ne Xiaomi. Bakın ilk sırada hangi model var

Akıllı telefonların performans testlerini gerçekleştirerek derecelendiren AnTuTu, Haziran ayı itibariyle en güçlü Android telefonları açıkladı. Listenin ilk sırasında sürpriz bir model yer aldı.

En güçlü 10 Android telefon belli oldu. Ne Samsung ne Xiaomi. Bakın ilk sırada hangi model var - Sayfa 1

Her yıl çok sayıda akıllı telefon piyasaya sürülüyor ve rekabetin dozu da artıyor. Markalar artık kamera ve diğer donanım yükseltmeleri dışında yapay zeka etkeni ile satışlarını artırmayı amaçlıyor.

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En güçlü 10 Android telefon belli oldu. Ne Samsung ne Xiaomi. Bakın ilk sırada hangi model var - Sayfa 2

Yeni telefonlar, özellikle de amiral gemisi modellerin çoğu daha güçlü işlemci ve yapay zeka özelliklerini destekleyecek RAM kapasiteleri ile geliyor. Bu gelişmeler dışında akıllı telefonların performansını test eden AnTuTu, her ay düzenli olarak en güçlü modelleri de listeliyor. 

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En güçlü 10 Android telefon belli oldu. Ne Samsung ne Xiaomi. Bakın ilk sırada hangi model var - Sayfa 3

Haziran ayı geride kalırken, geçtiğimiz ayın en güçlü Android telefonları da belli oldu. Her ay olduğu gibi yeni ayın başında güncel listeyi paylaşan AnTuTu, Haziran ayındaki en güçlü telefonları açıkladı. Peki ilk sırada kim var?

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En güçlü 10 Android telefon belli oldu. Ne Samsung ne Xiaomi. Bakın ilk sırada hangi model var - Sayfa 4

Oldukça çekişmeli olan sıralamada AnTuTu listesinin Haziran ayında zirvesine yerleşen model RedMagic 10S Pro+ oldu. İşlemci, grafik soğutma ve birçok özelliğiyle dikkat çeken telefon en güçlü Android telefon olarak Haziran ayında kayıtlara geçti.

Listenin tamamı ise şöyle:

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