En güçlü 10 Android telefon belli oldu. Ne Samsung ne Xiaomi. Bakın ilk sırada hangi model var
Akıllı telefonların performans testlerini gerçekleştirerek derecelendiren AnTuTu, Haziran ayı itibariyle en güçlü Android telefonları açıkladı. Listenin ilk sırasında sürpriz bir model yer aldı.
Her yıl çok sayıda akıllı telefon piyasaya sürülüyor ve rekabetin dozu da artıyor. Markalar artık kamera ve diğer donanım yükseltmeleri dışında yapay zeka etkeni ile satışlarını artırmayı amaçlıyor.
Yeni telefonlar, özellikle de amiral gemisi modellerin çoğu daha güçlü işlemci ve yapay zeka özelliklerini destekleyecek RAM kapasiteleri ile geliyor. Bu gelişmeler dışında akıllı telefonların performansını test eden AnTuTu, her ay düzenli olarak en güçlü modelleri de listeliyor.
Haziran ayı geride kalırken, geçtiğimiz ayın en güçlü Android telefonları da belli oldu. Her ay olduğu gibi yeni ayın başında güncel listeyi paylaşan AnTuTu, Haziran ayındaki en güçlü telefonları açıkladı. Peki ilk sırada kim var?