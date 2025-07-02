En güçlü 10 Android telefon belli oldu. Ne Samsung ne Xiaomi. Bakın ilk sırada hangi model var

Yeni telefonlar, özellikle de amiral gemisi modellerin çoğu daha güçlü işlemci ve yapay zeka özelliklerini destekleyecek RAM kapasiteleri ile geliyor. Bu gelişmeler dışında akıllı telefonların performansını test eden AnTuTu, her ay düzenli olarak en güçlü modelleri de listeliyor.