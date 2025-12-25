iPhone 17 Pro Max bile geride kaldı: En güçlü telefon ve tabletler belli oldu! Zirve şaşırttı
Apple’ın iPad ve iPhone’larını kendi arasında test ederek performans karnesini yayımlayan AnTuTu ekibi, en güçlü iOS cihazlarını belirledi.
Android ve iOS ekosistemini ayrı ayrı test eden kıyaslama platformu AnTuTu, yıl sonuna yaklaşırken merakla beklenen performans listesini yayımladı.
iOS işletim sistemi çalıştıran Apple ürünlerini test eden platform, en güçlü modeli belirledi.
Söz konusu listede iPhone 17 serisinin yanı sıra, M5 işlemcili son model iPad ürünleri de yer alıyor.
