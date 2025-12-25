  1. Ekonomim
  2. Foto Galeri
  3. Teknoloji
  4. iPhone 17 Pro Max bile geride kaldı: En güçlü telefon ve tabletler belli oldu! Zirve şaşırttı

iPhone 17 Pro Max bile geride kaldı: En güçlü telefon ve tabletler belli oldu! Zirve şaşırttı

Apple’ın iPad ve iPhone’larını kendi arasında test ederek performans karnesini yayımlayan AnTuTu ekibi, en güçlü iOS cihazlarını belirledi.

iPhone 17 Pro Max bile geride kaldı: En güçlü telefon ve tabletler belli oldu! Zirve şaşırttı - Sayfa 1

Android ve iOS ekosistemini ayrı ayrı test eden kıyaslama platformu AnTuTu, yıl sonuna yaklaşırken merakla beklenen performans listesini yayımladı.

1 | 6
iPhone 17 Pro Max bile geride kaldı: En güçlü telefon ve tabletler belli oldu! Zirve şaşırttı - Sayfa 2

iOS işletim sistemi çalıştıran Apple ürünlerini test eden platform, en güçlü modeli belirledi.

2 | 6
iPhone 17 Pro Max bile geride kaldı: En güçlü telefon ve tabletler belli oldu! Zirve şaşırttı - Sayfa 3

Söz konusu listede iPhone 17 serisinin yanı sıra, M5 işlemcili son model iPad ürünleri de yer alıyor. 

3 | 6
iPhone 17 Pro Max bile geride kaldı: En güçlü telefon ve tabletler belli oldu! Zirve şaşırttı - Sayfa 4

Zirvedeki model, aldığı skorla en iyi performansı göstermeyi kanıtladı. İşte AnTuTu’ya göre en güçlü iOS cihazlar…

4 | 6