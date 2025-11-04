En güçlü telefonlar belli oldu! Performanslarıyla rekor kırdılar, işte zirvedeki 10 model
Akıllı telefonların kıyasıya rekabet ettiği mobil pazarda en güçlü telefonlar belli oldu. Android ekosisteminde performans rekoru kıran 10 model belli oldu.
Mobil işlemci rekabetinde dengeler değişiyor. Qualcomm’un yeni nesil yonga seti Snapdragon 8 Elite Gen 5, AnTuTu’nun Kasım 2025 performans sıralamasında ilk beş sırayı tamamen ele geçirerek dikkatleri üzerine çekti.
Listenin zirvesinde, oyun odaklı RedMagic 11 Pro+ yer alıyor. Cihaz, 4.132.403 puanla AnTuTu’da 4 milyon barajını aşan ilk telefon oldu.
Bu başarıda, cihazın sıvı soğutma sistemi, buhar odası teknolojisi ve 24.000 RPM’ye kadar çıkan dahili fanı büyük rol oynuyor.
İlk beşte yer alan diğer modeller ise OnePlus 15, iQOO 15, Honor Magic8 ve Magic8 Pro oldu. Bu cihazlar RedMagic kadar agresif bir soğutma sistemine sahip olmasa da performans açısından birbirine oldukça yakın sonuçlar elde etti. Bu durum, Qualcomm’un termal yönetim ve sürdürülebilir performans konusundaki gelişimini gözler önüne seriyor.