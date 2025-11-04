En güçlü telefonlar belli oldu! Performanslarıyla rekor kırdılar, işte zirvedeki 10 model

İlk beşte yer alan diğer modeller ise OnePlus 15, iQOO 15, Honor Magic8 ve Magic8 Pro oldu. Bu cihazlar RedMagic kadar agresif bir soğutma sistemine sahip olmasa da performans açısından birbirine oldukça yakın sonuçlar elde etti. Bu durum, Qualcomm’un termal yönetim ve sürdürülebilir performans konusundaki gelişimini gözler önüne seriyor.