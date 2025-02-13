En iyi ekrana sahip akıllı telefonlar belli oldu: Zirve değişti, iPhone ilk 10'a giremedi
DxOMark, 2025 itibariyle en iyi ekrana sahip akıllı telefonların listesini güncelledi. Kıyasıya rekabette iPhone ilk 10'a giremedi.
Alanında uzmanlaşmış ve piyasada bilinen DxOMark ekibi, 2025 yılı itibariyle en iyi ekrana sahip akıllı telefonları açıkladı.
Bir akıllı telefonda en önemli bileşen ekrandır. Üreticiler için en zahmetli olan bu bileşen, bir telefonun neredeyse %50’sini oluşturuyor. Gerek görüntü netliği gerekse akıcılık açısından ekran teknolojileri arasında kıyasıya rekabet var.
Piyasada hem telefon hem ekran satışları yapan Samsung, son derece iddialı ekranlar geliştiriyor. Üstelik bu ekranları bazı rakiplerine de satıyor. Peki en iyi ekrana sahip telefon hangisi? İşte DXO tarafından açıklanan güncel liste.
DxOMark ekibine göre en iyi ekrana sahip akıllı telefon Galaxy S25 Ultra oldu.
Ocak ayında tanıtılan, 120Hz yenileme ve 1440 x 3120 çözünürlüğü destekleyen bu ekran şu anda piyasada en iyisi.
Çizilmeye ve kırılmalara karşı dayanıklı olmasıyla da dikkat çeken bu telefon, Gorilla Glass Armor 2 teknolojisiyle destekleniyor.