En iyi ekrana sahip akıllı telefonlar belli oldu: Zirve değişti, iPhone ilk 10'a giremedi

DxOMark ekibine göre en iyi ekrana sahip akıllı telefon Galaxy S25 Ultra oldu.

Ocak ayında tanıtılan, 120Hz yenileme ve 1440 x 3120 çözünürlüğü destekleyen bu ekran şu anda piyasada en iyisi.



Çizilmeye ve kırılmalara karşı dayanıklı olmasıyla da dikkat çeken bu telefon, Gorilla Glass Armor 2 teknolojisiyle destekleniyor.