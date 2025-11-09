En iyi ekranlı telefonlar belli oldu: Ne Samsung ne Apple! İlk sıra şaşırttı
Akıllı telefon pazarında en iyi ekran deneyimini sunan telefonlar belli oldu. Google ilk sırada yer alırsa ilk 10’da Samsung da dikkat çekti.
Mobil pazarda üreticiler son yıllarda kameralara odaklansa da, arka planda gelişmeye devam eden birçok bileşen var.
Gün içinde akıllı telefonda en çok vakit harcanan kısım ekran. Söz konusu ekran olduğunda genelde akıllara Samsung ve Apple geliyor. Ancak yeni yayımlanan listeye göre en iyi ekrana sahip telefonlar arasında ilk sırada Google yer aldı.
