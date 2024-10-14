En İyi Güncelleme Veren Markalar Hangileri? Android Telefon Almadan İki Kez Düşünün!

2-SAMSUNG



Samsung, hem kendi arayüz güncellemelerini hem de Android’in yeni sürümlerini en hızlı zamanda yayınlayan ikinci şirket. Google kadar hızlı olmasa da aylık güvenlik ve diğer yeni özellikleri en kısa sürede kullanıcılarla buluşturuyor. Anlayacağınız Koreli firmanın o eski halinden eser kalmadı. Artık bu alanda en iyi markalar arasında.