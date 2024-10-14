En İyi Güncelleme Veren Markalar Hangileri? Android Telefon Almadan İki Kez Düşünün!
Güncellemeler bir telefon için hayati önem taşır. Üreticilerin uzun süre yazılım desteği sağladığı telefonlar için uygulama destekleri de buna bağlı olarak uzar. Peki Android cephesinde en iyi güncelleme veren markalar hangileri? Telefon satın almadan önce iki kez düşünün!
Akıllı telefon satın alırken kimi kullanıcı kamera veya diğer donanım özelliklerine bakıyor. Ancak bu işin gerçekten meraklısı olanlar yazılım güncelleme desteğini de bu opsiyonlar arasına dahil ediyor.
Güncelleme denince elbette Apple’ı hiç tartışmaya gerek yok. Zira ABD merkezli teknoloji devi tüm ürünleri için kendi ekosistemi üzerinden güncellemeler sağlıyor. Üstelik bu güncellemelerin hepsini aynı gün yayınlıyor. Dolayısıyla sizler için hazırladığımız bu içerik Android markalarını kapsıyor. Peki en iyi güncelleme desteği veren Android markaları hangileri?
BU TELEFONLAR EN İYİ GÜNCELLEME DESTEĞİNE SAHİP
1- GOOGLE
Android işletim sisteminin geliştiricisi Google, normal olarak en iyi güncelleme desteği veren marka. Kendi Pixel serisi telefonları için hem uzun vadede hem de en erken sürede yeni özellikleri kullanıcılarla buluşturuyor. Ancak Pixel telefonlar ülkemizde satılmadığı için ikinci sırada yer alan markaya bakalım…
2-SAMSUNG
Samsung, hem kendi arayüz güncellemelerini hem de Android’in yeni sürümlerini en hızlı zamanda yayınlayan ikinci şirket. Google kadar hızlı olmasa da aylık güvenlik ve diğer yeni özellikleri en kısa sürede kullanıcılarla buluşturuyor. Anlayacağınız Koreli firmanın o eski halinden eser kalmadı. Artık bu alanda en iyi markalar arasında.