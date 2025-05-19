En uzun menzile sahip 10 elektrikli scooter: 139 kilometreye kadar gidebiliyor
Elektrikli scooter ile ne kadar gidebilirsiniz? Eğer siz de kısa mesafeleri bir kenara bırakıp uzun yolculuklar yapmak istiyorsanız hem bütçe dostu hem de en uzun menzile sahip elektrikli scooterları haberimizde bulabilirsiniz.
Kuvvetli bataryalar, güçlü randımanlı motorlar ve konforlu süspansiyon sistemleriyle donatılmış elektrikli scooterlar ile gitmek istediğiniz mesafeye ve hatta daha fazlasına ulaşmanızın önünü açabilir. İşte tek batarya dolumu ile 76 kilometre ile 139 kilometre mesafe kat edebilen 10 elektrikli scooter:
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