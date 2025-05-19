En uzun menzile sahip 10 elektrikli scooter: 139 kilometreye kadar gidebiliyor

Kuvvetli bataryalar, güçlü randımanlı motorlar ve konforlu süspansiyon sistemleriyle donatılmış elektrikli scooterlar ile gitmek istediğiniz mesafeye ve hatta daha fazlasına ulaşmanızın önünü açabilir. İşte tek batarya dolumu ile 76 kilometre ile 139 kilometre mesafe kat edebilen 10 elektrikli scooter: