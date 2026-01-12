Bikinili fotoğraflar ülkede kriz yarattı, yapay zekaya ilk engelleme o ülkeden geldi
Elon Musk’ın öve öve bitiremediği yapay zeka modeli Grok, son dönemde oluşturduğu müstehcen görüntüler nedeniyle bir ülkede yasaklandı.
Yapay zekanın geldiği son noktada Grok, özellikleri ve yetenekleriyle ön plana çıkıyor. Ancak bu, gün geçtikçe daha tehlikeli hâl alıyor. Musk’ın sosyal medya platformu X’te son günlerde bikinili fotoğrafların oluşturulması, hem medyada hem de halk arasında tartışmalara neden oldu. Yapay zeka tarafından oluşturulan müstehcen görüntüler, hükümetleri de harekete geçirdi.
Dünyanın en kalabalık dördüncü ülkesi ve en büyük Müslüman nüfusuna sahip ulusu olan Endonezya, Elon Musk'ın yapay zeka botu Grok’u yasaklayan ilk ülke oldu. 9 Ocak 2026 tarihinde alınan bu karar, yapay zekanın rıza dışı, cinsel içerikli ve çocukları hedef alan "deepfake" görseller üretmesiyle patlak veren küresel skandalın ardından geldi.
Endonezya İletişim ve Dijital Bakanı Meutya Hafid yaptığı açıklamada, "Hükümetimiz, rıza dışı cinsel deepfake uygulamalarını insan haklarına, onuruna ve dijital alandaki vatandaş güvenliğine yönelik ciddi bir ihlal olarak görmektedir" ifadelerini kullandı. Ülkenin katı pornografi yasaları gereği Grok tamamen engellenirken, ana platform olan X'e erişim (şimdilik) devam ediyor.
İNGİLTERE’DE TEPKİLİ
Grok skandalı sadece Asya ile sınırlı kalmadı. İngiltere Başbakanı Keir Starmer, Grok tarafından üretilen cinsel içerikli deepfake görselleri "yasa dışı, utanç verici ve iğrenç" olarak nitelendirdi. Starmer, medya denetleme kurulu Ofcom’un X ve Grok üzerinde sahip olduğu tüm yetkileri kullanmasını beklediklerini belirterek, platformun kapatılması dahil tüm seçeneklerin masada olduğunu ima etti.