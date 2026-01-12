Bikinili fotoğraflar ülkede kriz yarattı, yapay zekaya ilk engelleme o ülkeden geldi

Yapay zekanın geldiği son noktada Grok, özellikleri ve yetenekleriyle ön plana çıkıyor. Ancak bu, gün geçtikçe daha tehlikeli hâl alıyor. Musk’ın sosyal medya platformu X’te son günlerde bikinili fotoğrafların oluşturulması, hem medyada hem de halk arasında tartışmalara neden oldu. Yapay zeka tarafından oluşturulan müstehcen görüntüler, hükümetleri de harekete geçirdi.