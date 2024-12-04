Eski bilgisayarlar için Windows 11 hüsranı: Microsoft tüm kapıları kapattı, artık imkansız
Microsoft, Windows 11 ile birlikte donanım sınırlamalarını da getirdi. Bunlardan biri de TPM 2.0 zorunluluğuydu. Bazı bilgisayarların yeni işletim sistemine geçmesine engel olan bu sınırlama için Microsoft bir kez daha sessizliğini bozdu.
Microsoft, 2021’de yayınladığı Windows 11 güncellemesi ile milyonlarca bilgisayarda ulaştı. Yeni tasarım ve yepyeni özelliklerle gelen Windows 11, donanım desteği olan tüm bilgisayarlarda kullanılabiliyor.
Bilmeyenler için Microsoft, Windows 11’i piyasaya sürmesinin ardından bazı sınırlamalar getirdi. Mevcut koşullarda Windows 10’a hemen hemen tüm bilgisayarlar geçiş yaparken, Windows’un yeni işletim sisteminde bu süreç değişti ve giderek zorlaştı.
Bu donanım sınırlamalarından biri de TPM 2.0 gereksinimi. Ekim 2025’te Windows 10 için desteğini sonlandırmaya hazırlanan Microsoft, bir kez daha Windows 11’deki donanım sınırlamalarıyla ilgili sessizliğini bozdu.