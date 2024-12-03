Eski televizyonu olanlar dikkat! Netflix desteği bu modeller için sonlandırıldı. Artık çalışmayacak
Netflix, uzun yıllar destek verdiği bazı telefonlarda artık çalışmayacak. Liste belli oldu. İşte Netflix desteği sonlandırılan televizyonlar…
Dijital platformlar arasında en çok tercih edilen dizi-film platformu Netflix, dünyada milyonlarca kişi tarafından kullanılıyor.
Akıllı telefon, tablet, web sürümünde desteklenen bu platforma, televizyondan erişerek de deneyim yaşayabilirsiniz. Ancak her eski cihazın desteğini kaybettiği gibi Netflix’te artık eskiyen, güncelleme almayan televizyonlar için desteğini sonlandırıyor.
İsveçli şirket daha önce Aralık ayını işaret ederek bazı televizyonlar için desteğini sonlandıracağını açıklamıştı. Şimdi ise verilen tarih geldi ve artık birçok televizyon artık Netflix’i çalıştıramıyor.