Son tarih Eylül ayı: WhatsApp desteği milyonlarca kişi için sona eriyor
Meta’nın uzun yıllar destek verdiği WhatsApp uygulaması, eylül ayı itibariyle milyonlarca kişi için desteğini sonlandıracak. Hangi cihazlar için desteğin sona ereceği resmi olarak açıklandı.
WhatsApp desteği uzun yıllar hem Android hem de iOS cihazlara sunuluyor. Fakat her yıl çok sayıda yeni özellikle güncellenen mesajlaşma uygulaması, zamanla eski cihazlar için desteğini kaybediyor.
2026’nın ilerleyen zamanlarında milyonlarca kullanıcı WhatsApp’a desteğini kaybedecek. Şirketin açıklamasına göre, WhatsApp'ın minimum sistem gereksinimleri yükseltilecek ve bu durum, güncellemeyi alamayan eski cihaz sahiplerini platformdan mahrum bırakacak. Peki, sizin telefonunuz bu durumdan etkilenecek mi?
WABetaInfo'nun haberine göre WhatsApp, 8 Eylül 2026 tarihinden itibaren Android 6.0'dan (Marshmallow) daha eski Android sürümlerine sahip akıllı telefonlarda çalışmayı durduracak. Bu durum, Android 5.0 (Lollipop) ve Android 5.1 ile çalışan cihazların artık uygulamayı kullanmak için gerekli minimum sistem gereksinimlerini karşılamayacağı anlamına geliyor.