Son tarih Eylül ayı: WhatsApp desteği milyonlarca kişi için sona eriyor

WABetaInfo'nun haberine göre WhatsApp, 8 Eylül 2026 tarihinden itibaren Android 6.0'dan (Marshmallow) daha eski Android sürümlerine sahip akıllı telefonlarda çalışmayı durduracak. Bu durum, Android 5.0 (Lollipop) ve Android 5.1 ile çalışan cihazların artık uygulamayı kullanmak için gerekli minimum sistem gereksinimlerini karşılamayacağı anlamına geliyor.