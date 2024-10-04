Eylül ayında WhatsApp’a gelen yeni özellikler! Yapay zeka, yeni tasarım ve dahası!
WhatsApp her ay kapsamlı güncelleme alırken, Eylül ayını yepyeni özelliklerle bıraktı. İşte geçtiğimiz ay WhatsApp’a gelen ve test edilmeye başlanan yeni özellikler!
Anlık mesajlaşma uygulamaları arasında yıllardır zirveyi bırakmayan WhatsApp, her ay, tüm platformlarda yeni özelliklerle güncelleniyor.
Meta’nın popüler uygulaması artık sadece mesajlaşma amacından uzaklaşırken, sosyal medya uygulamalarını taklit etmeye başladı. Ekim ayında yepyeni özellikler WhatsApp’a gelecek. Ama bunun öncesinde gelin, Eylül 2024’te uygulamaya gelen ve test edilmeye başlanan özelliklere yakından göz atalım.
Medya görüntülerken yanıtlama WhatsApp'ta size gelen bir fotoğraf veya videoyu açtığınızda artık sohbet ekranına dönmeden yanıtlar verebilirsiniz. Görüntünden de anlaşıldığı üzere resmi tam ekranda görüntülediğinizde üzerinde yanıt vermek için kısayol çıkıyor. Bu özellik zamandan da tasarruf sağlıyor.
Durum güncellemelerini beğenme
WhatsApp, Durumlar özelliğini sürekli yeni özelliklerle güncelliyor. Buna son olarak beğeni tepkisi verme işlevi geldi. Artık bir durumu yanıtlamaya ek olarak beğenebilirsiniz.