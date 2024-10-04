Eylül ayında WhatsApp’a gelen yeni özellikler! Yapay zeka, yeni tasarım ve dahası!

Medya görüntülerken yanıtlama WhatsApp'ta size gelen bir fotoğraf veya videoyu açtığınızda artık sohbet ekranına dönmeden yanıtlar verebilirsiniz. Görüntünden de anlaşıldığı üzere resmi tam ekranda görüntülediğinizde üzerinde yanıt vermek için kısayol çıkıyor. Bu özellik zamandan da tasarruf sağlıyor.