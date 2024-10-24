Eylül Ayının En Güçlü iOS Cihazları Belli Oldu: iPhone İlk 3'te Yok!
Karşılaştırma platformu AnTuTu, eylül ayının en güçlü iOS cihazlarını açıkladı. Listenin çoğu iPad’lerden oluşurken, iPhone’lar ilk üçe bile girmedi.
Akıllı telefon karşılaştırma platformu AnTuTu, düzenli olarak hem Android hem de iOS cihazların performans karşılaştırmalarını paylaşıyor.
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Eylül ayı için de merakla beklenen liste geldi. AnTuTu, Apple tarafından üretilen en güçlü 10 iOS cihazı açıkladı. Listenin ilk üçünde hiçbir iPhone’un yer almaması ise görenleri şaşırttı.
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Zira AnTuTu derecelendirmesine göre masaüstü seviyesindeki M serisi işlemcilere sahip iPad Pro modelleri yer aldı.
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