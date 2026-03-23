FBI milyonlarca kişiyi uyardı: Wifi şifresini paylaşan yandı, yanlışlıkla suç işleyebilirsiniz
Günümüz artık internet çağı ve hemen hemen her meskende sabit internet bulunuyor. Mobil bağlantıların yanı sıra aktif olarak milyonlarca kişi tarafından kullanılan Wifi ağları, casus yazılımcıların en çok tercih ettiği avlardan. Özellikle ev veya iş yerlerinizde paylaştığınız Wifi şifreleri, başka bir gün karşınıza kabus olarak çıkabilir.
İnternet dünyasının karanlık köşeleri, her geçen gün yeni bir siber tehditle karşımıza çıkıyor. Çoğumuzun "güvenli kalemiz" sandığı, şifresini sadece güvenilir kişilerle paylaştığı ev Wi-Fi ağları, şimdi çok sinsi bir saldırı yöntemiyle karşı karşıya. Federal Soruşturma Bürosu (FBI), ev ve küçük iş yeri ağlarına yönelik artan bir tehlike konusunda ciddi uyarılarda bulundu.
Suçlular, "residential proxy" (konutsal vekil sunucu) adı verilen bir teknik kullanarak verilerinizi silip süpürüyor ve tüm pisliklerini masum vatandaşların üzerine yıkıyor.
Sadece ev ağımızı koruduğumuzu düşünürken, farkında bile olmadan büyük bir siber suç şebekesinin parçası haline gelebiliriz. Peki bu tehlike tam olarak nedir ve masum internet kullanıcıları için ne anlama geliyor?
RESİDENTİAL PROXY TEHLİKESİ: KİMLİĞİNİZ NASIL ÇALINIYOR?
Olayın teknik boyutu karmaşık görünse de, temel mantık oldukça basit ve korkutucu. Sızdırılan bilgilere göre siber suçlular internete bağlı akıllı telefon, tablet, bilgisayar veya doğrudan Wi-Fi yönlendiricinize (router) izinsiz erişim sağlıyor. Bu cihazlara sızdıktan sonra, internet servis sağlayıcınız tarafından size atanan IP adresini, yani dijital kimliğinizi ele geçiriyor. Bunu bir nevi dijital kamuflaj gibi kullanıyorlar da diyebiliriz.