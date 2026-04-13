FBI ortaya çıkardı, milyonlarca kişi hayal kırıklığına uğradı: Meğer hiç silinmiyormuş

Akıllı telefonunuzdaki o çok güvenli, uçtan uca şifreli mesajlaşma uygulamalarından birini, diyelim ki Signal'i sildiniz. Tüm konuşmalarınızın da onunla birlikte uçup gittiğini düşünüyorsunuz, değil mi? Yanılıyorsunuz. Zira Amerika Birleşik Devletleri'nde görülen bir dava, dijital dünyada "silmek" kavramının ne kadar kaygan bir zemin üzerine kurulu olduğunu bir kez daha kanıtladı. FBI bir şüphelinin iPhone'undan, üstelik Signal uygulaması tamamen kaldırılmış olmasına rağmen, silindiği sanılan mesaj içeriklerine erişmeyi başardı.