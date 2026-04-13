FBI ortaya çıkardı, milyonlarca kişi hayal kırıklığına uğradı: Meğer hiç silinmiyormuş
Yıllardır mesajlaşma platformları, sohbetlerin uçtan uca şifrelendiğini ve sadece iki kişiye özel olduğunu vurguluyordu. Ancak FBI’in tek bir hamlesi, mesajlaşma uygulamalarına olan güveni bir kez daha kırdı.
Mesajlaşma platformları, kullanıcıların kişisel sohbetlerini sakladığı en popüler uygulamalar. Ancak yıllardır mesajlaşma uygulamalarına olan güven, her geçen gün daha da düştü. Öyle ki FBI, son operasyonu ile bu uygulamalara bir kez daha güvenmememiz gerektiğini gösterdi.
Akıllı telefonunuzdaki o çok güvenli, uçtan uca şifreli mesajlaşma uygulamalarından birini, diyelim ki Signal'i sildiniz. Tüm konuşmalarınızın da onunla birlikte uçup gittiğini düşünüyorsunuz, değil mi? Yanılıyorsunuz. Zira Amerika Birleşik Devletleri'nde görülen bir dava, dijital dünyada "silmek" kavramının ne kadar kaygan bir zemin üzerine kurulu olduğunu bir kez daha kanıtladı. FBI bir şüphelinin iPhone'undan, üstelik Signal uygulaması tamamen kaldırılmış olmasına rağmen, silindiği sanılan mesaj içeriklerine erişmeyi başardı.
Mesajların silinmediği gerçeği, uygulamanın kendisinden ziyade, iOS'un bildirim sisteminin çalışma prensibinde yatıyor. 9to5Mac'in haberine göre FBI, mesajları doğrudan Signal'den değil de iPhone'un dahili bildirim depolama alanından geri getirdi. Yani telefonunuz size bir mesaj geldiğini bildirmek için o önizlemeyi oluşturduğunda, bu bilgiyi işletim sisteminin derinliklerinde bir yerlere kaydediyor.