FBI’dan tüm dünyaya acil uyarı: Bu mesajları telefonlarınızdan hemen silin
FBI’dan tüm dünyadaki kullanıcıları ilgilendiren uyarı mesajı yayınlandı. WhatsApp da bu uyarıyla birlikte yeni adım attı.
Dünyada mobil cihazı sayısı bir hayli fazla. Akıllı telefon sayısı arttıkça, saldırıların çeşitleri de artıyor. Kötü amaçlı korsanlar akıllı telefonlara sızmak için çeşitli yöntemlere başvururken, FBI, telefonlara gelen bir mesaj konusunda uyar yayınladı.
FBI’ın uyarısına göre Amerika’da milyar dolarlık bir dolandırıcılık dalgası yayılıyor ve henüz hedef alınmadıysanız bile muhtemelen tanıdığınız birileri hedef olacak gibi görünüyor.
Saldırganlar, bankacılık işlemleriniz sırasında ekrandaki tüm hareketlerinizi uzaktan izliyor ve ardından tüm birikimlerinizi çalabiliyor. FBI, bu tür saldırılara karşı korunmak için belirli mesajları silmenizi özellikle tavsiye ediyor.
Yakın dönemde yaygınlaşan “Hayalet Hacker” dolandırıcılığı, kullanıcıları zararlı bir yazılım indirmeye yönlendirirken artık WhatsApp üzerinden doğrudan hareket edebiliyor. Herhangi bir uygulama indirmeden, WhatsApp’ın az bilinen ekran paylaşım özelliğini kullanarak cihazınızı hedef alıyorlar.