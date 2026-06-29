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Fiyatlar tavan yaptı: Apple Türkiye’den zam furyası; işte güncel fiyatlar

Apple, dünya çapında bazı ürünlerinin fiyatını arttırdı. Güncellenen fiyatların ardından Türkiye’deki Mac, iPad ve ev ürünlerinin etiketleri okkalı bir şekilde arttı.

Fiyatlar tavan yaptı: Apple Türkiye’den zam furyası; işte güncel fiyatlar - Sayfa 1

Teknoloji devi Apple, geçtiğimiz haftalarda yapay zeka maliyetlerinden de kaynaklanan fiyat artışı olacağını duyurmuştu. 

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Fiyatlar tavan yaptı: Apple Türkiye’den zam furyası; işte güncel fiyatlar - Sayfa 2

Tüm teknolojik ürünlerin fiyatına zam beklenirken, Apple ne yazık ki ilk hamleyi yapan şirketlerden biri oldu. 

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Fiyatlar tavan yaptı: Apple Türkiye’den zam furyası; işte güncel fiyatlar - Sayfa 3

ABD merkezli teknoloji devi Apple, iPad, MacBook dizüstü bilgisayar ve ev ürünlerinin fiyatında artışa gitti.  

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Fiyatlar tavan yaptı: Apple Türkiye’den zam furyası; işte güncel fiyatlar - Sayfa 4

Peki güncel fiyatlar ne kadar oldu, iPhone’a zam geldi mi? İşte son gelişmeler…

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