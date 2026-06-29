Fiyatlar tavan yaptı: Apple Türkiye’den zam furyası; işte güncel fiyatlar
Apple, dünya çapında bazı ürünlerinin fiyatını arttırdı. Güncellenen fiyatların ardından Türkiye’deki Mac, iPad ve ev ürünlerinin etiketleri okkalı bir şekilde arttı.
Teknoloji devi Apple, geçtiğimiz haftalarda yapay zeka maliyetlerinden de kaynaklanan fiyat artışı olacağını duyurmuştu.
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Tüm teknolojik ürünlerin fiyatına zam beklenirken, Apple ne yazık ki ilk hamleyi yapan şirketlerden biri oldu.
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ABD merkezli teknoloji devi Apple, iPad, MacBook dizüstü bilgisayar ve ev ürünlerinin fiyatında artışa gitti.
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