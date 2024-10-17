Gece yatarken telefonu sakın yatağınıza sokmayın: Risklerini duyunca çok şaşıracaksınız

Akıllı telefonlar, günlük hayatta en çok vakit geçirdiğimiz elektronik aletlerden biri. Bu cihazların sık sık kullanılmasının ve radyasyon yaymasının tehlikeleri sonuçları daha önce ortaya çıkmıştı. Ancak bilinenden daha kötü olan başka bir tehdit daha oluşturuyor.