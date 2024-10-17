Gece yatarken telefonu sakın yatağınıza sokmayın: Risklerini duyunca çok şaşıracaksınız
Gün boyu elimizden düşürmediğimiz telefonları gece yatağa almanın gizli tehlikesi ortaya çıktı. Meğer sağlığımız için çok büyük tehdit oluşturuyor.
Akıllı telefonlar, günlük hayatta en çok vakit geçirdiğimiz elektronik aletlerden biri. Bu cihazların sık sık kullanılmasının ve radyasyon yaymasının tehlikeleri sonuçları daha önce ortaya çıkmıştı. Ancak bilinenden daha kötü olan başka bir tehdit daha oluşturuyor.
Kullanıcılar telefonları bir an bile yanından ayıramazken, gece yatarken de akıllı telefonları yastık altına veya başucuna koyuyoruz. Fakat son çalışma, akıllı telefonların aslında gizli bir sağlık sorununa yol açabileceğini ortaya koyuyor.
İspanyol gazetesinin Mattress Next Day'in yürüttüğü çalışmaya dayandırdığı habere göre, cep telefonlarını yatağa sokmanın büyük tehlikeleri var.
Bu, akıllı telefonlarda ve saatlerdeki bakterilerin analiz edilmesiyle ortaya çıktı. Yürütülen çalışmada cep telefonlarındaki bakteriler mikroskop ve ultraviyole ışıkla ile incelendi ve Pseudomonas aeruginosa adı verilerin belirli bir bakterinin yüksek konsantrasyonunu tespit edildi.