Gelişmiş özellikler ve düşük maliyet: DeepSeek arama ve getirme API'lerini tüm kullanıcılara açtı

Güncellemeyle birlikte öne çıkan yeniliklerden biri de arama entegrasyonu oldu. DeepSeek, kendi arama motoruyla desteklenen arama ve getirme API'lerini tüm geliştiricilerin kullanımına sundu.

Şirketin açıklamasında, arama ve getirme API uç noktalarının her biri için 1.000 çağrı başına 0,75 dolar ücret uygulanacağı belirtildi. Bu fiyatlandırma, geliştiricilerin söz konusu hizmetleri kullanım miktarlarına göre maliyetlendirmesine olanak tanıyor.