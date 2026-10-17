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Gelişmiş özellikler ve düşük maliyet: DeepSeek arama ve getirme API'lerini tüm kullanıcılara açtı

Çinli yapay zeka girişimi DeepSeek, performans ve verimliliği maliyetleri artırmadan yükselten yeni modeli DeepSeek-V4.1-Flash'ı yayınladı. Şirket, bu güncellemeyle birlikte kendi arama motoru tarafından desteklenen arama ve getirme API'lerini de tüm kullanıcılara açtığını duyurdu.

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Gelişmiş özellikler ve düşük maliyet: DeepSeek arama ve getirme API'lerini tüm kullanıcılara açtı - Sayfa 1

Yapay zeka teknolojilerindeki rekabet hız kesmeden devam ederken, Çin merkezli DeepSeek model yelpazesini geliştirmeyi sürdürüyor. Şirket, son duyurusuyla modelinin güncellenmiş sürümünü kullanıcılarla buluştururken geliştiricilere yönelik API olanaklarını da genişletti.
Şirketin resmî X hesabından yapılan açıklamaya göre DeepSeek-V4.1-Flash-1017; internet sitesi, mobil uygulama ve API üzerinden erişime açıldı.
Güncellemeyi performans ve maliyet açısından bir “Pareto iyileştirmesi” olarak nitelendiren şirket, harcamalarda artış olmadan modelin yeteneklerinde ve verimliliğinde kazanımlar sağlandığını belirtti.
Paylaşılan kıyaslama sonuçlarında model, DeepSWE v1.1 testinde 77,0, Automation-Bench V1.0.6 testinde ise 60,5 puan elde etti.

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Gelişmiş özellikler ve düşük maliyet: DeepSeek arama ve getirme API'lerini tüm kullanıcılara açtı - Sayfa 2

Güncellemeyle birlikte öne çıkan yeniliklerden biri de arama entegrasyonu oldu. DeepSeek, kendi arama motoruyla desteklenen arama ve getirme API'lerini tüm geliştiricilerin kullanımına sundu.
Şirketin açıklamasında, arama ve getirme API uç noktalarının her biri için 1.000 çağrı başına 0,75 dolar ücret uygulanacağı belirtildi. Bu fiyatlandırma, geliştiricilerin söz konusu hizmetleri kullanım miktarlarına göre maliyetlendirmesine olanak tanıyor.

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Gelişmiş özellikler ve düşük maliyet: DeepSeek arama ve getirme API'lerini tüm kullanıcılara açtı - Sayfa 3

Kendi kendine geri bildirimli pekiştirmeli öğrenme altyapısıyla desteklenen yeni modelin, daha kapsamlı proje geliştirme görevlerindeki performansı da artırması bekleniyor.
Bu kapsamda oyun oluşturma ve sıfırdan üç boyutlu (3D) model üretme gibi uçtan uca geliştirme süreçlerinde daha verimli sonuçlar alınması hedefleniyor.

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Gelişmiş özellikler ve düşük maliyet: DeepSeek arama ve getirme API'lerini tüm kullanıcılara açtı - Sayfa 4

DeepSeek'in yeni model güncellemesi ve arama API'lerini erişime açması, yapay zeka hizmetlerinde performans, erişilebilirlik ve maliyet dengesinin önemini bir kez daha gündeme getiriyor.

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