Geri sayım başladı: İnanılmaz bir gökyüzü olayı yaşanacak! Tüm gezegenler aynı hizada dizilecek
Ocak 2025’te inanılmaz bir gökyüzü olayı yaşanacak. Venüs, Mars, Jüpiter, Satürn, Uranüs ve Neptün, gökyüzünde aynı anda dizilecek. Peki gezegenler ne zaman hizalanacak?
NTV'de yer alan habere göre Ocak 2025’te büyülü bir astronomik olay gerçekleşecek: Venüs, Mars, Jüpiter, Satürn, Uranüs ve Neptün, aynı anda gece gökyüzünde hizalanacak.
EN İYİ GÖZLEM ZAMANI NE ZAMAN?
Mars, Venüs, Jüpiter ve Satürn çıplak gözle rahatlıkla görülebilecek.
Ancak daha uzak ve soluk gezegenler olan Uranüs ve Neptün’ü görmek için teleskop ya da yüksek güçlü bir dürbün kullanmanız gerekecek.