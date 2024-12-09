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  4. Geri sayım başladı: İnanılmaz bir gökyüzü olayı yaşanacak! Tüm gezegenler aynı hizada dizilecek

Geri sayım başladı: İnanılmaz bir gökyüzü olayı yaşanacak! Tüm gezegenler aynı hizada dizilecek

Ocak 2025’te inanılmaz bir gökyüzü olayı yaşanacak. Venüs, Mars, Jüpiter, Satürn, Uranüs ve Neptün, gökyüzünde aynı anda dizilecek. Peki gezegenler ne zaman hizalanacak?

Geri sayım başladı: İnanılmaz bir gökyüzü olayı yaşanacak! Tüm gezegenler aynı hizada dizilecek - Sayfa 1

NTV'de yer alan habere göre Ocak 2025’te büyülü bir astronomik olay gerçekleşecek: Venüs, Mars, Jüpiter, Satürn, Uranüs ve Neptün, aynı anda gece gökyüzünde hizalanacak.

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Geri sayım başladı: İnanılmaz bir gökyüzü olayı yaşanacak! Tüm gezegenler aynı hizada dizilecek - Sayfa 2

EN İYİ GÖZLEM ZAMANI NE ZAMAN?

Mars, Venüs, Jüpiter ve Satürn çıplak gözle rahatlıkla görülebilecek.

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Geri sayım başladı: İnanılmaz bir gökyüzü olayı yaşanacak! Tüm gezegenler aynı hizada dizilecek - Sayfa 3

Ancak daha uzak ve soluk gezegenler olan Uranüs ve Neptün’ü görmek için teleskop ya da yüksek güçlü bir dürbün kullanmanız gerekecek.

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Geri sayım başladı: İnanılmaz bir gökyüzü olayı yaşanacak! Tüm gezegenler aynı hizada dizilecek - Sayfa 4

En iyi gözlem zamanı, gün batımından hemen sonra olacak.

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