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  4. Gökyüzünde yeni güç yarışı! Dünyanın en güçlü SİHA'ları belli oldu: Listeye Türkiye mührü

Gökyüzünde yeni güç yarışı! Dünyanın en güçlü SİHA'ları belli oldu: Listeye Türkiye mührü

Savaşların yönünü artık cephe hatları değil, ülkelerin savunma teknolojisinde attığı adımlar belirliyor. Dünyanın en etkili 6 İHA/SİHA sistemi öne çıkarken, Türkiye bu yeni güç denkleminde güçlü bir şekilde varlık göstererek listeye damgasını vurdu. İşte listenin tamamı...

Gökyüzünde yeni güç yarışı! Dünyanın en güçlü SİHA'ları belli oldu: Listeye Türkiye mührü - Sayfa 1

6. MQ-28 Ghost Bat (Avustralya / ABD)

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Gökyüzünde yeni güç yarışı! Dünyanın en güçlü SİHA'ları belli oldu: Listeye Türkiye mührü - Sayfa 2

5. S-70 Okhotnik / Hunter (Rusya)

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Gökyüzünde yeni güç yarışı! Dünyanın en güçlü SİHA'ları belli oldu: Listeye Türkiye mührü - Sayfa 3

4. Bayraktar TB2 / AKINCI (Türkiye)

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Gökyüzünde yeni güç yarışı! Dünyanın en güçlü SİHA'ları belli oldu: Listeye Türkiye mührü - Sayfa 4

3. Wing Loong 3 (Çin)

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