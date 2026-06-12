Gökyüzünde yeni güç yarışı! Dünyanın en güçlü SİHA'ları belli oldu: Listeye Türkiye mührü
Gökyüzünde yeni güç yarışı! Dünyanın en güçlü SİHA'ları belli oldu: Listeye Türkiye mührü
Savaşların yönünü artık cephe hatları değil, ülkelerin savunma teknolojisinde attığı adımlar belirliyor. Dünyanın en etkili 6 İHA/SİHA sistemi öne çıkarken, Türkiye bu yeni güç denkleminde güçlü bir şekilde varlık göstererek listeye damgasını vurdu. İşte listenin tamamı...
6. MQ-28 Ghost Bat (Avustralya / ABD)
1 | 6
5. S-70 Okhotnik / Hunter (Rusya)
2 | 6
4. Bayraktar TB2 / AKINCI (Türkiye)
3 | 6
3. Wing Loong 3 (Çin)
4 | 6
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