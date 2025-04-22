Google 1.8 milyar kişiyi uyardı! Kişisel veriler tehlikede, sakın bu tuzağa düşmeyin
Google’ın milyarlarca kullanıcıya sahip popüler platformu kötü amaçlı kişilerin yeni hedefi oldu. Teknoloji devi 1.8 milyar kullanıcısını “açmayın” diyerek uyardı.
Kötü amaçlı korsanlar veya hacker’lar, kullanıcıların en çok kullandığı uygulamaları hedef alarak kişisel bilgileri çalmayı amaçlıyor. Bu durum yıllardır devam ederken hem işletim sistemi hem de uygulama geliştiricileri çeşitli önlemler alıyor.
Google’ın aktif olarak milyarlarca kişi tarafından kullanılan birçok popüler uygulaması var. Hemen hemen herkesin kullandığı popüler bir uygulama ise bu kez kötü amaçlı korsanların hedefi oldu.
İlk olarak kripto para platformu Ethereum'un geliştiricisi Nick Johnson tarafından tespit edilen yeni dolandırıcılık yöntemi, Google’a bildirildikten sonra kullanıcılara acil uyarı yapıldı.
Ethereum geliştiricisi Johnson, Çarşamba günü X (eski adıyla Twitter) platformunda yaptığı paylaşımda, "Yakın zamanda son derece sofistike bir kimlik avı saldırısının hedefi oldum," dedi ve sözlerini "Saldırı, Google'ın altyapısındaki bir güvenlik açığını kullanıyor ve bu açığın düzeltilmemesi durumunda bu tür saldırıları çok daha fazla göreceğiz," diyerek tamamladı.