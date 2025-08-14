Google 25 yıl sonra düğmeye bastı! Artık sizin seçimleriniz çıkacak. Sil baştan değişiyor
Arama devi Google, yapay zeka özelliklerine odaklanırken 25 yıllık bir özellikte değişikliğe gitme kararı aldı. Artık kullanıcı tercihlerine göre içerik gösterilecek.
Özellikle ChatGPT ve diğer rakiplerinin hamlelerine karşılık veren arama devi, yıllardır çok fazla müdahale etmediği Google arama sonuçlarını sil baştan değiştirmeye başladı.
Yurt dışında AI Mode adı verilen yapay zeka özelliği arama sonuçlarında aktif edilirken, kullanıcıların sorgularına karşı yapay zeka özetleme işlemi yaparak zamandan tasarruf sağlıyor. Ancak tek değişiklik bundan ibaret değil.