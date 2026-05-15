Google bombayı patlattı, yeni güncellemeyi alacak modeller açıklandı
Google, aylar süren testlerin ardından yeni işletim sistemini resmen duyurdu. Android 17 güncellemesini alacak Samsung modeller de belli oldu.
Google’ın uzun süredir testlerini gerçekleştirdiği Android 17 güncellemesi, nihayet yaz ayına girerken resmiyet kazandı. Merakla beklenen ve Android 16’nın eksikliklerini giderilmek üzere geliştirilen yeni güncelleme, çok sayıda Android telefona gelecek.
Resmi duyurunun ardından Android 17 tabanlı One UI 9.0 güncellemesini alacak Samsung telefonlar da belli oldu.
Sızıntılara göre Koreli teknoloji devi, yeni sürümde özellikle akıllı asistan yeteneklerine, pil optimizasyonlarına ve animasyon akıcılığına odaklanacak. Donanım ve yazılım uzmanı olarak şahsi gözlemim, kullanıcıların artık sadece yeni özellik değil, daha stabil ve yağ gibi akan bir arayüz talep ettiği yönünde. Samsung da muhtemelen bu yönde adımlar atacak.