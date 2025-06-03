Google Chrome’da güvenlik açığı! Milyonlarca kişiyi etkiliyor. Hemen bunu yapın

Ancak diğer rakiplerinin aksine en çok saldırıya uğrayan ve güvenlik açığı çıkan internet tarayıcısı da Google Chrome. Yıllardır çeşitli istismarlara uğrayan internet tarayıcısı, kısa süre önce de aktif olarak istismar edilen sıfır gün güvenlik açığı mağduru oldu.