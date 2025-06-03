Google Chrome’da güvenlik açığı! Milyonlarca kişiyi etkiliyor. Hemen bunu yapın
Google’ın en popüler internet tarayıcısı Chrome, yeni bir güvenlik açığının kurbanı oldu. Milyonlarca kişiyi riske atan bu açık için Google’dan acil müdahale geldi.
Dünyada en popüler internet tarayıcısı konumunda olan Chrome, Google’ın en çok kullanıcıya sahip platformlarından biri. Bilgisayarlar, akıllı telefonlar ve tabletlerde kullanılan bu tarayıcı, sade tasarımı, hızı ve stabil olmasıyla yıllardır lider konumda.
Ancak diğer rakiplerinin aksine en çok saldırıya uğrayan ve güvenlik açığı çıkan internet tarayıcısı da Google Chrome. Yıllardır çeşitli istismarlara uğrayan internet tarayıcısı, kısa süre önce de aktif olarak istismar edilen sıfır gün güvenlik açığı mağduru oldu.
Arama devi Google, popüler Chrome tarayıcısında tespit edilen ve aktif olarak istismar edildiği belirtilen kritik bir güvenlik açığı için pazartesi günü acil (out-of-band) bir güncelleme yayınladı.