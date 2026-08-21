  1. Ekonomim
  2. Foto Galeri
  3. Teknoloji
  4. Google duyurdu, milyonlarca akıllı telefonda yeni dönem: Kendi kendine kapatacak

Google duyurdu, milyonlarca akıllı telefonda yeni dönem: Kendi kendine kapatacak

Android 17 işletim sistemini yeni özelliklerle güncelleyen Google, milyonlarca akıllı telefonu yakından ilgilendiren bir duyuru yayınladı. Telefonların bellek tüketimi için yeni dönem başlıyor.

Ekonomim haberlerini Google'da daha sık görün Ekonomim'i tercih ettiğiniz kaynaklara ekleyerek nitelikli haberlere daha kolay ulaşın.
Google duyurdu, milyonlarca akıllı telefonda yeni dönem: Kendi kendine kapatacak - Sayfa 1

Google, geçtiğimiz aylarda resmi olarak kullanıma sunduğu Android 17 işletim sistemi için yeni özellikler eklemeyi sürdürüyor. ABD merkezli şirket, Samsung, Xiaomi, Redmi, OPPO ve birçok akıllı telefonu da etkileyecek yeni özelliğini duyurdu.

1 | 10
Google duyurdu, milyonlarca akıllı telefonda yeni dönem: Kendi kendine kapatacak - Sayfa 2

Teknoloji devi, Android ekosistemindeki bellek yönetimini iyileştirmek adına Android 17 ile daha sıkı bir kısıtlama mekanizması getiriyor.

2 | 10
Google duyurdu, milyonlarca akıllı telefonda yeni dönem: Kendi kendine kapatacak - Sayfa 3

Android Geliştiricileri Blogu'nda yayınlanan bilgilere göre şirket, tek bir uygulamanın aşırı RAM kullanımıyla sistem kararlılığını bozmasını önlemeyi hedefliyor.

3 | 10
Google duyurdu, milyonlarca akıllı telefonda yeni dönem: Kendi kendine kapatacak - Sayfa 4

Mevcut Android bellek yönetiminde, sistem, bir uygulama sürekli yüksek bellek tükettiğinde, genellikle arka planda çalışan diğer normal uygulamaları kapatarak kaynak açmaya çalışıyordu.

4 | 10