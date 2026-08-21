Google duyurdu, milyonlarca akıllı telefonda yeni dönem: Kendi kendine kapatacak
Android 17 işletim sistemini yeni özelliklerle güncelleyen Google, milyonlarca akıllı telefonu yakından ilgilendiren bir duyuru yayınladı. Telefonların bellek tüketimi için yeni dönem başlıyor.
Google, geçtiğimiz aylarda resmi olarak kullanıma sunduğu Android 17 işletim sistemi için yeni özellikler eklemeyi sürdürüyor. ABD merkezli şirket, Samsung, Xiaomi, Redmi, OPPO ve birçok akıllı telefonu da etkileyecek yeni özelliğini duyurdu.
Teknoloji devi, Android ekosistemindeki bellek yönetimini iyileştirmek adına Android 17 ile daha sıkı bir kısıtlama mekanizması getiriyor.
Android Geliştiricileri Blogu'nda yayınlanan bilgilere göre şirket, tek bir uygulamanın aşırı RAM kullanımıyla sistem kararlılığını bozmasını önlemeyi hedefliyor.