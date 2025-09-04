  1. Ekonomim
Google erişim kesintisine takılmayın: İşte en iyi alternatif arama motorları

Google ve YouTube’un dünya çapındaki erişim kesintisi milyonları alternatif arayışına yöneltti. Bing’in güçlü görsel aramalarından Yandex’in harita ve bulut hizmetlerine, gizliliği önemseyenler için DuckDuckGo’ya kadar, Türkiye ve dünya için en iyi alternatif arama motorları kesintisiz hizmet vermeye devam ediyor. İşte Google yerine kullanabileceğiniz alternatif arama motorları listesi…

Bugün Google ve YouTube başta olmak üzere birçok hizmete Türkiye’den ve Avrupa’nın farklı ülkelerinden erişim sağlanamadı.

Google hizmetlerine ulaşılamadı

Sabah saatlerinde başlayan kesinti, kullanıcıların e-posta, harita ve video gibi temel Google hizmetlerine ulaşmasını engelledi.

İş dünyasında aksamalara neden oldu

Bu durum, hem bireysel kullanıcılar hem de iş dünyası için ciddi aksamalara yol açtı. Kullanıcılar ise alternatif arayışına yöneldi.

 

Peki, Google dışında hangi arama motorlarını tercih edebiliriz? İşte öne çıkan seçenekler...

