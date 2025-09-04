Google erişim kesintisine takılmayın: İşte en iyi alternatif arama motorları
Google ve YouTube’un dünya çapındaki erişim kesintisi milyonları alternatif arayışına yöneltti. Bing’in güçlü görsel aramalarından Yandex’in harita ve bulut hizmetlerine, gizliliği önemseyenler için DuckDuckGo’ya kadar, Türkiye ve dünya için en iyi alternatif arama motorları kesintisiz hizmet vermeye devam ediyor. İşte Google yerine kullanabileceğiniz alternatif arama motorları listesi…
Bugün Google ve YouTube başta olmak üzere birçok hizmete Türkiye’den ve Avrupa’nın farklı ülkelerinden erişim sağlanamadı.
Google hizmetlerine ulaşılamadı
Sabah saatlerinde başlayan kesinti, kullanıcıların e-posta, harita ve video gibi temel Google hizmetlerine ulaşmasını engelledi.
İş dünyasında aksamalara neden oldu
Bu durum, hem bireysel kullanıcılar hem de iş dünyası için ciddi aksamalara yol açtı. Kullanıcılar ise alternatif arayışına yöneldi.