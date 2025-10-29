  1. Ekonomim
Google Haritalar kestirme yol gösterdi, kabusu yaşadı! Ölümden son anda kurtuldu

Google Haritalar’a sık sık bakarak yolunda ilerleyen bir sürücü, bir anda kendini suda bularak neye uğradığını şaşırdı!

Google, Yandex ve Apple Haritalar dünyada en çok kullanılan harita uygulamaları arasında yer alıyor. 

Bilinmeyen bir konuma giderken genelde bu uygulamalardan milyonlarca kişi faydalanıyor. Ancak sonu her zaman mutlu bitmeyebiliyor.

Öyle ki Hindistan’da yaşayan bir vatandaş, Google Haritalar’ın tarif ettiği kestirme yoldan gitti. Ancak rota bu kez nehirde bitti.

Gece saatlerinde yolculuk yapan sürücü, haritaya bakarken önündeki suyu fark edemedi ve aracıyla doğrudan nehre düştü. 

