Google Haritalar uygulamasına gelen yenilik olay yarattı! ‘Görünmez Takip’ gizlilik alarmı veriyor
Google’ın iOS için yaptığı son Google Haritalar güncellemesi şimdiden tartışmalara neden oldu. Faydası var, fakat bir o kadar da gizlilik endişesiyle gündemde.
Google Haritalar uygulaması iOS cihazlar için yeni özelliklerle güncellendi. Ortalama bir aydır test edilen yeni özellik kullanıcılara kolaylık sağlamayı amaçlarken, gizlilik endişelerini de beraberinde getirdi.
Techaradar’ın haberine göre Google Maps iOS uygulaması için “Ekran Görüntüleri” adı verilen yeni özellik eklendi. Yapay zeka destekli bu özellik sık sık konum içeren ekran görüntüleri alıp daha sonra haritada arama zahmetine son veriyor. Fakat özelliğin çalışma sistemi soru işaretlerini de beraberinde getirdi.
Bir yere gittiğinizi ve o konumu hatırlamak için ekran görüntüsü aldığınız varsayalım. Bu işlem kimileri için oldukça zahmetli gelebilir. Google ise tam da bu noktada kullanıcıları düşünerek Google Maps’e ekran görüntüsünden konum bulma özelliğini devreye aldı.