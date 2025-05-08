Google Haritalar uygulamasına gelen yenilik olay yarattı! ‘Görünmez Takip’ gizlilik alarmı veriyor

Bir yere gittiğinizi ve o konumu hatırlamak için ekran görüntüsü aldığınız varsayalım. Bu işlem kimileri için oldukça zahmetli gelebilir. Google ise tam da bu noktada kullanıcıları düşünerek Google Maps’e ekran görüntüsünden konum bulma özelliğini devreye aldı.