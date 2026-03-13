Google Haritalar’a 10 yıl sonra efsane güncelleme, her şey sil baştan değişti
Yapay zeka entegrasyonu ile tüm uygulamaları yeni özelliklerle güncelleyen Google, nihayet yıllar sonra Google Haritalar uygulamasını da elden geçirdi. Tamamen yapay zeka tabanlı bu yenilik, kullanıcıların navigasyon deneyimini baştan aşağı değiştiriyor.
Apple Haritalar, Yandex navigasyon ve Google Haritalar dünyanın en popüler uygulamaları. Her bir uygulamasına kendi geliştirdiği yapay zeka modelini entegre eden Google, tüm rakiplerini saf dışı bırakacak Haritalar güncellemesini duyurdu.
Google, Maps platformuna son on yılın en büyük güncellemesini getirdiğini duyurdu. Tamamen yapay zeka tabanlı bu yenilik, kullanıcıların navigasyon deneyimini sil baştan değiştiriyor.
İmmersif Navigasyon, rota bilgilerini 3D modelleme ile gerçek dünya verileriyle harmanlayarak sunuyor. Konumunuz ve güzergahınız, şerit bilgileri, yaya geçitleri, trafik ışıkları ve dur işaretleri gibi detaylı bilgilerle birlikte 3D ortamda görüntüleniyor.