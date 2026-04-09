Google milyonlarca kişiye 100 dolar ödeyecek
Son yılların tazminat rekortmeni Google, önümüzdeki günlerde milyonlarca kullanıcıya tazminat ödemek zorunda kalabilir. Son raporlara göre teknoloji devi, ciddi bir konu üzerinden dava edildi ve taraflar el sıkışarak tazminatla uzlaşma yapıldı. Detaylar haberimizde…
Google, çok sayıda uygulaması veya platformları ile hayatımızın her yerinde. Teknoloji devi daha önce kullanıcı gizliliğiyle ilgili defalarca cezalar yargılanmış, çeşitli cezalar yemişti. Şimdi ise benzer bir durum bu kez Android telefonlarla ilgili. Zira teknoloji dev büyük bir ceza ile karşı karşıya.
Google, Android cihazlarla ilgili yürütülen bir davada henüz karar çıkmadan uzlaşmaya gitti. ABD merkezli teknoloji devi, milyonlarca kullanıcıya tazminat ödemeyi kabul etti. Peki bu cezanın nedeni ne ve kimler tazminat alabilecek?
Amerika Birleşik Devletleri'ndeki Android kullanıcıları, teknoloji devi Google ile varılan 135 milyon dolarlık bir uzlaşma kapsamında kişi başına 100 dolara kadar ödeme alabilir.