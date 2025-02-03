Google tarihinde bir ilk: Android telefonlarda engellenen zararlı uygulama sayısı açıklandı, rekor..
Google, kendi tarihinde ilk kez bu kadar fazla uygulamayı Android telefonlar için engelledi.
Akıllı telefonlar, artık akla gelebilecek her uygulamayı çalıştırıyor. Ancak bu kadar fazla uygulamanın olması, kötü amaçlı yazılım, yani halk tanımıyla virüs olarak bildiğimiz zararlı yazılımların da artmasına neden oluyor.
Apple bu konuda oldukça iyi bir CV’ye sahip. ABD’li teknoloji devi iOS işletim sistemini kullanan iPhone’larda virüslere karşı çok katı duruş sergiliyor. Öyle ki bugüne kadar kolay kolay bir iPhone’un hacklendiği veya virüs girdiği haberleri duymamışsınızdır.
Öte yandan Android işletim sistemi için de Google’ın mücadelesi sürüyor. Bu alanda yoğun mesai harcayan teknoloji devi, kendi işletim sistemini kullanan telefonların olası bir kötü amaçlı yazılımla karşılaşmaması için sürekli olarak Play Store’da denetleme yapıyor.