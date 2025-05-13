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  4. Google’dan 10 yıl sonra tarihi değişiklik! "G" logosu yenilendi, bakın neler değişti!

Google’dan 10 yıl sonra tarihi değişiklik! "G" logosu yenilendi, bakın neler değişti!

Google, dev etkinliğine yaklaşırken 10 yıldır hiç dokunmadığı “G” logosunda değişikliğe gitti.

Google’dan 10 yıl sonra tarihi değişiklik! "G" logosu yenilendi, bakın neler değişti! - Sayfa 1

Teknoloji sektörünün öncü şirketlerinden Google, arama motorunun yanı sıra Pixel serisi telefonları, yapay zeka Gemini ve çok sayıda bulut hizmetiyle milyonlara hitap ediyor.

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Google’dan 10 yıl sonra tarihi değişiklik! "G" logosu yenilendi, bakın neler değişti! - Sayfa 2

Son dönemde tekel soruşturmaları nedeniyle ABD’de de zor günler geçiren teknoloji devi, tüm engellemelere rağmen yenilikleri duyurmaya devam ediyor.

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Google’dan 10 yıl sonra tarihi değişiklik! "G" logosu yenilendi, bakın neler değişti! - Sayfa 3

Haziran ayında dev bir etkinlik planlayan ABD’li firma, Google I/O etkinliği öncesi uzun yıllardır müdahale etmediği “G” logosunda değişikliğe gitme kararı aldı.

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Google’dan 10 yıl sonra tarihi değişiklik! "G" logosu yenilendi, bakın neler değişti! - Sayfa 4

Otomobil ve diğer şirketlerin son yıllarda yaptığı logo değişiklikleri tartışma konusu olurken, bu kervana son katılan isim de Google oldu.

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