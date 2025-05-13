Google’dan 10 yıl sonra tarihi değişiklik! "G" logosu yenilendi, bakın neler değişti!
Google, dev etkinliğine yaklaşırken 10 yıldır hiç dokunmadığı “G” logosunda değişikliğe gitti.
Teknoloji sektörünün öncü şirketlerinden Google, arama motorunun yanı sıra Pixel serisi telefonları, yapay zeka Gemini ve çok sayıda bulut hizmetiyle milyonlara hitap ediyor.
Son dönemde tekel soruşturmaları nedeniyle ABD’de de zor günler geçiren teknoloji devi, tüm engellemelere rağmen yenilikleri duyurmaya devam ediyor.
Haziran ayında dev bir etkinlik planlayan ABD’li firma, Google I/O etkinliği öncesi uzun yıllardır müdahale etmediği “G” logosunda değişikliğe gitme kararı aldı.