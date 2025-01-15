Google’dan milyonlarca Chrome kullanıcısına acil uyarı: Güvenlik açığı tespit edildi, hemen yapın
Google, milyonlarca bilgisayarı etkileyecek bir güvenlik açığının tespit edilmesinin ardından kullanıcılara acil uyarıda bulundu.
Yıllardır dünyada en çok tercih edilen tarayıcı olarak Chrome kullanılıyor. Diğer rakipleriyle kıyaslandığında en çok güvenlik açığının tespit edildiği bu tarayıcı, her ne olursa olsun bir gün bile zirvedeki yerini bırakmadı.
Chrome, 2025’te büyük çaplı güncellemelere hazırlanıyor. Ancak bunun öncesinde asıl mesele güvenlik sorunu. Zira yakın zamanda tespit edilen güvenlik açıkları, yüz milyonlarca kullanıcıyı riske atıyor.
Windows, macOS ve Linux işletim sistemine sahip bilgisayarları etkileyen güvenlik açığı, uzaktan saldırıya yol açabilecek çok sayıda tehlike barındırıyor.