Görünmez camlı gözlüklerden 2 saniyede şarj edebilen cihaza: İşte CES 2025'e damga vuran teknoloji..
CES 2025 etkinliği birbirinden ilginç teknolojilere ev sahipliği yaptı. İşte dünyanın en büyük teknoloji fuarına damga vuran ürünler!
Dünyanın en büyük teknoloji fuarı CES 2025 kapsamında dikkat çeken teknolojik ürünler boy gösterdi. Elektrikli otomobillerden akıllı telefonlara, görünmez camlı gözlüklerden iki saniyede telefonları şarj edebilen cihazlara. İşte CES'e damga vuran teknolojik ürünler!
GÖRÜNMEZ EKRANLI AKILLI GÖZLÜKLER
CES'te dikkat çeken ürünlerden biri de görünmez ekrana sahip akıllı gözlükler oldu. Günümüzde akıllı gözlüklerin ekranı genelde lense entegredir. Anak Halliday isimli firma, bunu bir adım daha ileriye taşıyarak CES'de görünmez ekrana sahip akıllı gözlükler tanıttı.
YÜKSEK SESLERİ ENGELLEYEN UYKU KULAKLIKLARI
Bir diğer teknolojik ürün ise yüksek sesleri engelleyen uyku kulaklıkları. CES'te en iyiler kategorisinde de yer alan Ozlo Sleepbuds, uyurken tüm sesleri engelleyebilen bir teknolojiye sahip.