Görünmez camlı gözlüklerden 2 saniyede şarj edebilen cihaza: İşte CES 2025'e damga vuran teknoloji..

YÜKSEK SESLERİ ENGELLEYEN UYKU KULAKLIKLARI

Bir diğer teknolojik ürün ise yüksek sesleri engelleyen uyku kulaklıkları. CES'te en iyiler kategorisinde de yer alan Ozlo Sleepbuds, uyurken tüm sesleri engelleyebilen bir teknolojiye sahip.