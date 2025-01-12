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Görünmez camlı gözlüklerden 2 saniyede şarj edebilen cihaza: İşte CES 2025'e damga vuran teknoloji..

CES 2025 etkinliği birbirinden ilginç teknolojilere ev sahipliği yaptı. İşte dünyanın en büyük teknoloji fuarına damga vuran ürünler!

Görünmez camlı gözlüklerden 2 saniyede şarj edebilen cihaza: İşte CES 2025'e damga vuran teknoloji.. - Sayfa 1

Dünyanın en büyük teknoloji fuarı CES 2025 kapsamında dikkat çeken teknolojik ürünler boy gösterdi. Elektrikli otomobillerden akıllı telefonlara, görünmez camlı gözlüklerden iki saniyede telefonları şarj edebilen cihazlara. İşte CES'e damga vuran teknolojik ürünler!

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Görünmez camlı gözlüklerden 2 saniyede şarj edebilen cihaza: İşte CES 2025'e damga vuran teknoloji.. - Sayfa 2

GÖRÜNMEZ EKRANLI AKILLI GÖZLÜKLER

CES'te dikkat çeken ürünlerden biri de görünmez ekrana sahip akıllı gözlükler oldu. Günümüzde akıllı gözlüklerin ekranı genelde lense entegredir. Anak Halliday isimli firma, bunu bir adım daha ileriye taşıyarak CES'de görünmez ekrana sahip akıllı gözlükler tanıttı.

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Görünmez camlı gözlüklerden 2 saniyede şarj edebilen cihaza: İşte CES 2025'e damga vuran teknoloji.. - Sayfa 3

YÜKSEK SESLERİ ENGELLEYEN UYKU KULAKLIKLARI

Bir diğer teknolojik ürün ise yüksek sesleri engelleyen uyku kulaklıkları. CES'te en iyiler kategorisinde de yer alan Ozlo Sleepbuds, uyurken tüm sesleri engelleyebilen bir teknolojiye sahip.

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Görünmez camlı gözlüklerden 2 saniyede şarj edebilen cihaza: İşte CES 2025'e damga vuran teknoloji.. - Sayfa 4

LG'NİN EN PARLAK EKRANLI OLED TV'Sİ

Ekran sektöründe önde gelen markalardan LG, bugüne kadarki en parlak OLED TV'lerini tanıttı.

 LG'nin MLA teknolojisini kullanan LG G5 OLED TV, mükemmel net ve parlak görüntüler sunuyor. 

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