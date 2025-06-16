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  4. Güncellemeyi yükleyen servise akın etti. Google’ın son sürümü çıldırttı, kullanıcılar çileden çıktı

Güncellemeyi yükleyen servise akın etti. Google’ın son sürümü çıldırttı, kullanıcılar çileden çıktı

Android 16 güncellemesini resmi olarak yayınlayan Google, her yıl olduğu gibi bu yıl da birçok problemle karşı karşıya kaldı. Güncellemeyi indiren telefonlarda affedilmeyecek hatalar ortaya çıktı.

Güncellemeyi yükleyen servise akın etti. Google’ın son sürümü çıldırttı, kullanıcılar çileden çıktı - Sayfa 1

Uzun süren testlerin ardından Google, 10 Haziran’da Android 16 güncellemesinin resmi dağıtımına başladı.

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Güncellemeyi yükleyen servise akın etti. Google’ın son sürümü çıldırttı, kullanıcılar çileden çıktı - Sayfa 2

Apple’ın iOS 26 güncellemesini duyurmasından sadece bir gün sonra Pixel serisi telefonlara yeni işletim sistemini yayınlayan Google, henüz çiçeği burnunda olan Android 16 güncellemesinde çok sayıda şikayet almaya başladı.

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Güncellemeyi yükleyen servise akın etti. Google’ın son sürümü çıldırttı, kullanıcılar çileden çıktı - Sayfa 3

Önümüzdeki günlerde Samsung, Vivo, OPPO, Xiaomi, OnePlus ve birçok akıllı telefon markasına da sunulacak olan bu güncelleme, Pixel telefonlara yüklenir yüklenmez kullanıcıları çileden çıkardı.

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Güncellemeyi yükleyen servise akın etti. Google’ın son sürümü çıldırttı, kullanıcılar çileden çıktı - Sayfa 4

Yenilik tarafında getirdiği özelliklerle beğenileri toplasa da, Android 16 güncellemesinin ilk kararlı sürümü bin pişman etti. 

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