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  4. ‘Güvenmiyoruz’ dediler resmen kapattılar! WhatsApp’a bir ülkede yasak geldi, bu cihazlarda artık...

‘Güvenmiyoruz’ dediler resmen kapattılar! WhatsApp’a bir ülkede yasak geldi, bu cihazlarda artık...

Gizlilik ve güvenlik endişeleri nedeniyle birçok hükümet sosyal medya platformlarını yasaklarken, mesajlaşma uygulaması WhatsApp’ta bu listenin başında sırayı çekti. Bir ülkede hükümet, Meta’nın mesajlaşma platformunu resmen yasakladı. Ama herkes için değil…

‘Güvenmiyoruz’ dediler resmen kapattılar! WhatsApp’a bir ülkede yasak geldi, bu cihazlarda artık... - Sayfa 1

Dünyada yüzlerce ülkede milyonlarca kişi tarafından kullanılan WhatsApp, mesajlaşma uygulamaları arasında en popülerler listesinde ilk sırada.

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‘Güvenmiyoruz’ dediler resmen kapattılar! WhatsApp’a bir ülkede yasak geldi, bu cihazlarda artık... - Sayfa 2

Meta bünyesinde hizmet veren mesajlaşma platformu son birkaç yıldır güvenlik ve gizlilik endişeleri ile gündeme gelirken, uçtan uca şifreleme getirilerek Meta bu güvenliği sağladığını belirtmişti. 

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‘Güvenmiyoruz’ dediler resmen kapattılar! WhatsApp’a bir ülkede yasak geldi, bu cihazlarda artık... - Sayfa 3

Buna rağmen halen birçok ülkede Meta’ya güven çok az. Öyle ki İskoçya hükümeti, gizlilik ve güvenlik endişeleri nedeniyle mesajlaşma platformunun resmi cihazlarda kullanılmasını resmen yasakladı.

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‘Güvenmiyoruz’ dediler resmen kapattılar! WhatsApp’a bir ülkede yasak geldi, bu cihazlarda artık... - Sayfa 4

Hükümetinin bu adımı atmasının temel nedeni ise tamamen bilgi güvenliği ve şeffaflık. WhatsApp ve Signal gibi mesajlaşma uygulamaları devlet memurları tarafından hızlı iletişim için yaygın olarak tercih edilse de, bu tür uygulamaların kullanılması beraberinde önemli endişeleri de getiriyordu.

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