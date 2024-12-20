‘Güvenmiyoruz’ dediler resmen kapattılar! WhatsApp’a bir ülkede yasak geldi, bu cihazlarda artık...
Gizlilik ve güvenlik endişeleri nedeniyle birçok hükümet sosyal medya platformlarını yasaklarken, mesajlaşma uygulaması WhatsApp’ta bu listenin başında sırayı çekti. Bir ülkede hükümet, Meta’nın mesajlaşma platformunu resmen yasakladı. Ama herkes için değil…
Dünyada yüzlerce ülkede milyonlarca kişi tarafından kullanılan WhatsApp, mesajlaşma uygulamaları arasında en popülerler listesinde ilk sırada.
Meta bünyesinde hizmet veren mesajlaşma platformu son birkaç yıldır güvenlik ve gizlilik endişeleri ile gündeme gelirken, uçtan uca şifreleme getirilerek Meta bu güvenliği sağladığını belirtmişti.
Buna rağmen halen birçok ülkede Meta’ya güven çok az. Öyle ki İskoçya hükümeti, gizlilik ve güvenlik endişeleri nedeniyle mesajlaşma platformunun resmi cihazlarda kullanılmasını resmen yasakladı.