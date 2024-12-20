‘Güvenmiyoruz’ dediler resmen kapattılar! WhatsApp’a bir ülkede yasak geldi, bu cihazlarda artık...

Hükümetinin bu adımı atmasının temel nedeni ise tamamen bilgi güvenliği ve şeffaflık. WhatsApp ve Signal gibi mesajlaşma uygulamaları devlet memurları tarafından hızlı iletişim için yaygın olarak tercih edilse de, bu tür uygulamaların kullanılması beraberinde önemli endişeleri de getiriyordu.