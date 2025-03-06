Hem reklamsız hem ucuz: YouTube'dan yeni abonelik planı- Türkiye'ye gelirse kapış kapış satar
YouTube, uzun süredir beklenen daha uygun fiyatlı yeni aboneliğini duyurdu. Hem reklamsız hem de bütçe dostu.
Google bünyesinde hizmet veren video ve müzik akış platformu YouTube, halihazırda birçok abonelik sunuyor. Kullanıcılar, reklamsız YouTube deneyimi ve bazı ayrıcalıklı özellikler için Premium paket kullanıyor.
Ancak artan fiyatlar nedeniyle çoğu kişi, bu tür içerik platformlarına ücret ödemekten kaçıyor. Buna karşılık YouTube, önemli bir adım atarak yeni abonelik planını piyasaya sürdü.
İlk etapta ABD'de kullanıma sunulsa da, Türkiye pazarına gelince muhtemelen binlerce kişi kapış kapış bu aboneliği alacaktır. Peki yeni YouTube Premium Lite özellikleri neler, fiyatı ne kadar? İşte merak edilen her şey.