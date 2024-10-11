Hemen gökyüzüne bakın! Kuzey Işıkları Türkiye’nin pek çok noktasında görülmeye başladı
Dünya, bugün gökyüzünde görsel şölene şahitlik ediyor. Güneş’te meydana gelen patlama nedeniyle gezegenimiz kırmızı ve yeşilimsi renklerle gökyüzünü süsledi. Peki gökyüzünü renklendiren Kuzey Işıkları nedir?
Her yıl meydana gelen Kuzey Işıkları, bu yıl da Ekim ayında kendini gösterdi.
Güneş’te meydana gelen patlama sonrası dünyanın pek çok yerinde görünmesi beklenen Kuzey Işıkları, bu gece saatlerinde Türkiye’nin de birçok kentinde görüntülendi.
Gökyüzünde Kuzey Işıkları gören vatandaşlar cep telefonlarıyla bu anı ölümsüzleştirdi. Uzayda yaşanan bu harika olaya; Sakarya, Samsun, İstanbul, Kastomu ve birçok ilden vatandaşlar şahit oldu.
Kastamonu’nun Abana ilçesinde kuzey ışıkları görsel şölen sundu.