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  4. Hepimiz aynı hatayı yapıyoruz, masum sandığımız bu yöntem aslında telefonun ömrünü kısaltıyor

Hepimiz aynı hatayı yapıyoruz, masum sandığımız bu yöntem aslında telefonun ömrünü kısaltıyor

Akıllı telefonların ömrü, yaygın olarak kullanılan bir yöntem ile aslında daha fazla kısalıyor. ABD’li uzmanlar, her gece yapılan o hatayı açıkladı.

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Hepimiz aynı hatayı yapıyoruz, masum sandığımız bu yöntem aslında telefonun ömrünü kısaltıyor - Sayfa 1

Günümüzde hemen hemen herkesin elinde akıllı telefon var. Kimi zaman bu telefonları sosyal medya için kullanırken, kimi zaman da işlerimizi yapmak için kullanıyoruz. Günün sonunda ise telefonlarımızı şarja takıp gece uyuyoruz.

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Hepimiz aynı hatayı yapıyoruz, masum sandığımız bu yöntem aslında telefonun ömrünü kısaltıyor - Sayfa 2

Peki yıllardır kullandığımız bu yöntem gerçekten sağlıklı mı? Elektrokimyasal Motor Merkezi Direktörü Chao-Yang Wang, herkesin yaygın olarak yaptığı hatayı paylaştı. Wang, aynı zamanda uygulanması gereken altın kuralı da açıkladı.

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Hepimiz aynı hatayı yapıyoruz, masum sandığımız bu yöntem aslında telefonun ömrünü kısaltıyor - Sayfa 3

Sanılanın aksine Wang, bataryayı sürekli %100 şarj etmenin, biraz daha düşük bir seviyede tutmaya kıyasla daha hızlı yıpranmaya yol açtığını belirtti.

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Hepimiz aynı hatayı yapıyoruz, masum sandığımız bu yöntem aslında telefonun ömrünü kısaltıyor - Sayfa 4

 New Jersey Teknoloji Enstitüsü'nden Doç. Dr. Dibakar Datta da bu görüşü destekliyor. Datta, telefonu tam şarj olduktan sonra da prize takılı bırakmanın ve sürekli %100'e tamamlamanın bataryayı yüksek voltajda tuttuğunu, bunun da üründe kimyasal yaşlanmaya neden olduğunu söylüyor.

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