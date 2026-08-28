Hepimiz aynı hatayı yapıyoruz, masum sandığımız bu yöntem aslında telefonun ömrünü kısaltıyor
Akıllı telefonların ömrü, yaygın olarak kullanılan bir yöntem ile aslında daha fazla kısalıyor. ABD’li uzmanlar, her gece yapılan o hatayı açıkladı.
Günümüzde hemen hemen herkesin elinde akıllı telefon var. Kimi zaman bu telefonları sosyal medya için kullanırken, kimi zaman da işlerimizi yapmak için kullanıyoruz. Günün sonunda ise telefonlarımızı şarja takıp gece uyuyoruz.
Peki yıllardır kullandığımız bu yöntem gerçekten sağlıklı mı? Elektrokimyasal Motor Merkezi Direktörü Chao-Yang Wang, herkesin yaygın olarak yaptığı hatayı paylaştı. Wang, aynı zamanda uygulanması gereken altın kuralı da açıkladı.
Sanılanın aksine Wang, bataryayı sürekli %100 şarj etmenin, biraz daha düşük bir seviyede tutmaya kıyasla daha hızlı yıpranmaya yol açtığını belirtti.