Her 5 iPhone kullanıcısından 4’ü şikayetçi: Çileden çıkaran sorun bakın nasıl çözülüyormuş
Milyonlarca iPhone kullanıcısı, son model bir cihaz kullanıyor olsa da ortak bir sorundan muzdarip. Neyse ki yaşanan bu sorunu saniyeler içinde çözmek mümkün.
iPhone, sahip olduğu iOS işletim sistemi ile akıcı bir deneyim sunuyor. Pek çok marka ile karşılaştırıldığında Apple, çok uzun yıllardır kullanıcı deneyimine odaklanıyor ve bunu fazlasıyla gösteriyor.
Ancak her akıllı telefon gibi iPhone’da sorunsuz değil. Özellikle geçtiğimiz aylarda yayınlanan iOS 26 güncellemesi ile pil ve performans sorunları yaşanırken, akıcılıkla ilgili problemler de can sıkmaya devam ediyor.