Her iPhone’da desteklenmeyecek. Apple herkesi ters köşe yaptı! Bakın hangi modellere gelecek
Apple’ın iOS 26 güncellemesiyle iPhone’lara eklediği yeni pil özelliği her iPhone modelinde desteklenmeyecek. iPhone’ların pil ömrünü uzatacak özellik bakın hangi modellerde kullanılabilecek.
iPhone tarihindeki en önemli güncellemelerden biri geçtiğimiz haftalarda Apple tarafından duyuruldu. Kullanıcıların da merakla beklediği iOS 26, yeni isimlendirilmesiyle resmiyet kazandı.
9 Haziran’da tanıtımı gerçekleşen yeni iOS 26 işletim sistemi, tanıtımdan birkaç saat sonra geliştiricilere beta olarak sunuldu.
Güncellemeyi yükleyen kullanıcıların çoğu, Apple’ın etkinlikte bahsetmediği pek çok özellik keşfetti.