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  4. Her iPhone’da desteklenmeyecek. Apple herkesi ters köşe yaptı! Bakın hangi modellere gelecek

Her iPhone’da desteklenmeyecek. Apple herkesi ters köşe yaptı! Bakın hangi modellere gelecek

Apple’ın iOS 26 güncellemesiyle iPhone’lara eklediği yeni pil özelliği her iPhone modelinde desteklenmeyecek. iPhone’ların pil ömrünü uzatacak özellik bakın hangi modellerde kullanılabilecek.

Her iPhone’da desteklenmeyecek. Apple herkesi ters köşe yaptı! Bakın hangi modellere gelecek - Sayfa 1

iPhone tarihindeki en önemli güncellemelerden biri geçtiğimiz haftalarda Apple tarafından duyuruldu. Kullanıcıların da merakla beklediği iOS 26, yeni isimlendirilmesiyle resmiyet kazandı.

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Her iPhone’da desteklenmeyecek. Apple herkesi ters köşe yaptı! Bakın hangi modellere gelecek - Sayfa 2

9 Haziran’da tanıtımı gerçekleşen yeni iOS 26 işletim sistemi, tanıtımdan birkaç saat sonra geliştiricilere beta olarak sunuldu. 

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Her iPhone’da desteklenmeyecek. Apple herkesi ters köşe yaptı! Bakın hangi modellere gelecek - Sayfa 3

Güncellemeyi yükleyen kullanıcıların çoğu, Apple’ın etkinlikte bahsetmediği pek çok özellik keşfetti.

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Her iPhone’da desteklenmeyecek. Apple herkesi ters köşe yaptı! Bakın hangi modellere gelecek - Sayfa 4

Bu özelliklerden biri de pil ile ilgili. iPhone’larda pil ömrünü uzatacak yeni özellik, iOS 26 güncellemesi yüklü olan bazı telefonlarda görüldü. 

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